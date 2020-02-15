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В Екатеринбурге откроется международный фестиваль Абдразакова

В этом году фестиваль посвятят наследию Джузеппе Верди. Обладатель двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков и итальянский тенор Лучано Ганчи также проведут мастер-класс для молодых исполнителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. III Международный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется в Екатеринбурге в субботу, а затем пройдет в Москве, Уфе и Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии, на сцене которой пройдет фестиваль.

Фестиваль Абдразакова - самый крупный проект Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей, который был основан артистом в 2016 году.

"15 февраля Екатеринбург впервые примет III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Прославленный российский бас впервые выступит в культурной столице Урала на сцене Свердловской филармонии. Екатеринбургу выпала честь открывать фестиваль. В фестивальной программе прозвучат самые известные оперные арии итальянских композиторов в исполнении Ильдара Абдразакова и его гостей", - отметили в пресс-службе.

В этом году фестиваль посвятят наследию Джузеппе Верди. Ильдар Абдразаков, дважды обладатель премии "Грэмми", является признанным мастером вердиевского репертуара в мире. На екатеринбургской сцене выступят итальянский тенор Лучано Ганчи, завоевавший главный приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии российский баритон Сергей Кайдалов, а также сопрано Анастасия Коротенко и меццо-сопрано Наталья Якимова. За пультом Уральского академического филармонического оркестра будет дирижер Михайловского театра Михаил Татарников.

"В операх Верди основная сложность чаще всего заключается в накале страстей, в прорисовывании психологического портрета героя. С музыкой Верди всегда имеют значение чувства и душа, конфликты и противостояние людей", - цитирует пресс-служба Абдразакова.

После открытия фестиваля в Свердловской филармонии пройдет мастер-класс для молодых исполнителей. "Образовательная программа фестиваля проходит в каждом городе тура, в Екатеринбурге конкурсный отбор прошли 12 исполнителей, которые и получат уникальную возможность перенять опыт у Ильдара Абдразакова и Лучано Ганчи", - пояснили в пресс-службе.

О фестивале

В 2020 году фестиваль пройдет с 15 по 26 февраля. Ведущие партии исполнят мировые оперные звезды: Вероника Джиоева, Лучано Ганчи, Сергей Кайдалов, Ильдар Абдразаков. Вслед за Екатеринбургом фестиваль состоится 19 февраля на сцене Башкирского театра оперы и балета в Уфе, 21 февраля - в Казани, 26 февраля - в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

По результатам мастер-классов успешно проявившие себя исполнители выступят в концертной программе фестиваля со знаменитыми мастерами оперного искусства.

Ильдар Абдразаков - российский оперный певец (бас), народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан, двукратный обладатель премии "Грэмми", лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", кавалер Ордена дружбы народов и Ордена Салавата Юлаева. Выступал в Парижской опере, Ла Скала, на сцене парижской Опера Бастиль. Ведущий звукозаписывающий лейбл в области классической музыки Deutsche Grammophon выпустил сольный альбом певца, который полностью посвящен творчеству Джузеппе Верди.

Теги
НорвегияРоссияТатарстанБашкортостанСвердловская область
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