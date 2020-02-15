Усадьбу Рахманинова под Тамбовом планируют восстановить к 2023 году

ТАМБОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Полное восстановление единственной в мире усадьбы Сергея Рахманинова, расположенной в селе Ивановка Тамбовской области, запланировано к 150-летнему юбилею композитора, который будет отмечаться в 2023 году. Об этом ТАСС рассказал директор музея-заповедника "Ивановка" Александр Ермаков.

Сергей Рахманинов с июня 1890-го по апрель 1917 года почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. После революции усадьба была полностью разграблена и уничтожена, включая барский дом, флигель, мельницу и конюшни. В 1970-х годах началось частичное восстановление имения, и в 1982 году на ее территории открыли дом-музей. Сейчас из более чем 20 объектов усадьбы воссозданы лишь шесть.

"Мы подготовили по просьбе губернатора план мероприятий, который необходимо реализовать к юбилею Сергея Васильевича [Рахманинова], в нем более 40 пунктов. Рассчитываем, что к 2023 году будет наконец-таки сделано главное - полностью восстановлена Ивановка, творческая лаборатория, семейный очаг композитора, усадьба приобретет тот вид, который когда-то имела при нем", - сказал Александр Ермаков.

По его словам, на территории усадьбы необходимо восстановить китайскую беседку, ветряную мельницу, здание конторы, людскую (помещение для слуг при барском доме), кладовую, в которой в перспективе планируется сделать выставочный зал, а также сторожку, чтобы открыть в ней информационно-туристический центр с кассами и сувенирной лавкой. "В нашем плане также значится ремонт дорожек, передача в нашу собственность трех прудов, требующих расчистки, и рощи "Осиновый куст", которую любил Рахманинов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что воссоздание исторических объектов и появление новой инфраструктуры, в числе которой строительство летнего театра, позволит привлечь в Ивановку еще больше гостей. По итогам прошлого года усадьбу великого композитора посетило около 100 тыс. туристов. И сегодня музейный центр является лидером по турпотоку в регионе.

Переименовать улицу и открыть "Рахманиновское подворье"

План мероприятий, разработанный к 150-летию Рахманинова, также содержит предложения по переименованию одной из главных улиц Тамбова - Интернациональной - в Рахманиновскую и созданию на территории областного центра "Рахманиновского подворья". Его предлагают организовать в одном из старинных особняков в центре города. Кроме того, в сквере Мичуринска планируется установить монумент композитора, а в Петровском районе, в фамильной усадьбе Рахманиновых - Знаменке - сделать еще один музей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Активная подготовка к юбилею композитора также началась в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

О композиторе

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США.

За рубежом Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант умер 28 марта 1943 года в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.