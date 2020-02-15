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В БДТ открыли памятник первому худруку театра Александру Блоку

Создателями скульптуры стали заслуженный художник России Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Бронзовый памятник первому художественному руководителю БДТ поэту Александру Блоку открыли в субботу в фойе театра. Церемония была приурочена к 101-й годовщине со дня основания театра, история которого связана с именами выдающихся деятелей отечественного искусства.

В этом ряду особое место занимает имя Александра Блока, который "пришел в Большой драматический с великими идеями и хотел сделать театр великих слез и великого смеха", отметил открывший церемонию худрук БДТ Андрей Могучий.

"Александр Блок мечтал о сцене, которая не будет терпеть художественные компромиссы. Он мечтал о театре, который будет преобразовывать действительность. Он пришел сюда как поэт, как "воин красоты". Мне кажется, что Блок дал ключи нам всем, ключи в будущее этого театра, в театр мечты", - сказал Могучий, назвавший это событие "восстановлением справедливости".

Он поблагодарил создателей скульптуры - заслуженного художника России Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина. Они воплотили образ поэта в виде театральной маски. Известно, что Блок, с юности увлеченный театром, мечтал стать артистом и умереть на сцене. В реальности же он выступал перед спектаклями перед красноармейцами с лекциями о сценическом искусстве и давал им советы, как вести себя в театре.

Как считает главный художник БДТ Эдуард Кочергин, скульптурный портрет Блока по своему настроению перекликается с годами работы поэта в БДТ (1919-1921). По его словам, "скульптор стремился выразить не только художественное вдохновение Блока, мистический характер его судьбы, но и целую эпоху, социальные сдвиги, произошедшие в мире, жертвой которых стал и сам поэт".

В особом пространстве БДТ - Фанерном театре - открылась выставка миниатюрных скульптур Евгения Ротанова, который работает над образом Блока со студенческих лент. Одна из скульптур поэта установлена в саду филологического факультета Петербургского госуниверситета, недалеко от ректорского дома, где родился Блок.

Начало великой судьбы

В этот же день в здании на Фонтанке прошла презентация книги Сергея Радлова "БДТ в 1920-е: Игра. Судьба. Контекст". Этот труд посвящен рождению и первым годам жизни Большого драматического театра.

Как отмечает пресс-служба театра, судьба БДТ в 1920-е была в руках Александра Бенуа, Юрия Анненкова, Николая Акимова, других столь же разноплановых и выдающихся мастеров, самых значительных писателей того времени - Александра Блока, Евгения Замятина, Михаила Кузмина. На сцену БДТ выходили выдающиеся актеры своего времени Николай Монахов и Юрий Юрьев, а также молодые талантливые актеры, такие как Ольга Казико.

Страницы книги посвящены премьерам и битвам, проигранным советской цензуре, творческим открытиям тех лет и трагической гибели репрессированных сотрудников БДТ. Впервые в книге опубликованы документы, уникальные эскизы и фотографии, хранящиеся в музее БДТ и обнаруженные в российских архивах.

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