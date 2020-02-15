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Международный фестиваль Абдразакова стартовал в Екатеринбурге

Ильдар Абдразаков одной из основных особенностей фестиваля назвал совместное выступление "как учащихся, так и зрелых певцов, которые поют на международных сценах"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. III Международный фестиваль Ильдара Абдразакова открылся в субботу вечером в Екатеринбурге. Программа продолжится в Москве, Уфе и Казани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Фестиваль Абдразакова - самый крупный проект Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей, который был основан артистом в 2016 году.

"Сегодня не только кульминация филармонического сезона, сегодня и большое событие в музыкальной жизни не только столицы Урала, всей России: именно здесь, на сцене Свердловской филармонии, стартует Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. <...> Сегодня премьерное выступление Ильдара Абдразакова в Екатеринбурге, [его] открытие живьем для нашей публики", - сказал журналистам первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

На екатеринбургской сцене вместе с Абдразаковым, дважды обладателем премии Grammy, выступили итальянский тенор Лучано Ганчи, дирижер Михайловского театра Михаил Татарников и начинающие певцы из Международной Академии Музыки Елены Образцовой. Абдразаков рассказал журналистам, что одной из особенной фестиваля стало совместное выступление "как учащихся, так и зрелых певцов, которые поют на международных сценах". По его словам, такой обмен опытом "бодрит и дает шанс молодому тянуться к прекрасному".

В этом году фестиваль посвящен наследию Джузеппе Верди. Абдразаков отметил, что именно этот композитор написал большое количество опер для всех голосов, в частности для баса. С операми Верди Абдразаков выступает в разных странах. "Мне хочется показать екатеринбургской публике, что мы делаем во всем мире", - уточнил певец.

Завтра в Свердловской филармонии пройдет мастер-класс для молодых исполнителей, на который было прислано более 300 заявок, отметил Абдразаков. Певец отобрал 12 человек для участия.

О фестивале

В 2020 году фестиваль проходит с 15 по 26 февраля. Ведущие партии исполнят мировые оперные звезды: Вероника Джиоева, Лучано Ганчи, Сергей Кайдалов, Ильдар Абдразаков. Вслед за Екатеринбургом фестиваль состоится 19 февраля на сцене Башкирского театра оперы и балета в Уфе, 21 февраля - в Казани, 26 февраля - в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

По результатам мастер-классов успешно проявившие себя исполнители выступят в концертной программе фестиваля со знаменитыми мастерами оперного искусства.

Ильдар Абдразаков - российский оперный певец (бас), народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан, двукратный обладатель премии "Грэмми", лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", кавалер Ордена дружбы народов и Ордена Салавата Юлаева.

Выступал в Парижской опере, Ла Скала, на сцене парижской Опера Бастиль. Ведущий звукозаписывающий лейбл в области классической музыки Deutsche Grammophon выпустил сольный альбом певца, который полностью посвящен творчеству Джузеппе Верди.

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