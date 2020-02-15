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В Москве отметят юбилей федоскинской живописи и жостовской росписи

Мероприятия пройдут 25 и 26 июля в музее-заповеднике "Коломенское"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 25 и 26 июля. Два известных народных промысла России - федоскинская лаковая миниатюрная живопись и жостовская декоративная роспись - отметят на нем свой юбилей, сообщается на портале правительства Москвы.

"На фестивале "Русское поле" в "Коломенском" 25 и 26 июля отметят свой юбилей два известных народных промысла России - 225-летие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 195-летие жостовской декоративной росписи. В честь последней юбилейной даты мастера из Жостова создадут "Царь-поднос" - самое большое декоративное блюдо в России. Художники уже приступили к разработке его эскизов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по традиции на фестиваль приедут представители разных регионов России - от Калининграда до Камчатки. Лучшие народные ансамбли, ремесленники и другие участники будут бороться за главный приз - "Перо жар-птицы" в нескольких номинациях: "Лучший регион", "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучший народный мастер" и "Лучшее сказочное посольство".

Фестиваль "Русское поле" проходит в столице каждое лето, он объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. В прошлом году на праздник русских ремесел приехали более 2 тыс. участников из 59 регионов России, а также Белоруссии. Гостями фестиваля стали свыше 150 тыс. человек.

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Россия
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