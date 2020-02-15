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В Ижевске прошла премьера фильма, посвященного Михаилу Калашникову

Дочь конструктора Елена Калашникова оказывала информационную и консультационную поддержку кинопроекту

ИЖЕВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, состоялась в субботу в Ижевске, где создатель автомата АК-47 прожил более 40 лет. Показ посетили оружейники, представители властей региона, а также режиссер ленты Константин Буслов и дочь оружейника - Елена Калашникова.

"Очень рад представить впервые нашу картину вам, как и обещал на Форуме оружейников. Мы впервые показываем фильм здесь про Михаила Тимофеевича. <…> Очень волнуюсь, скажу вам честно, потому что впервые показываю это наше творение на большом экране перед зрителями", - сказал перед премьерой Буслов.

Над сценарием, в котором использовались воспоминания Калашникова, работали Анатолий Усов, Сергей Бодров - старший и Алексей Бородачев. Режиссером ленты стал Константин Буслов, роли в картине исполнили Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев и другие.

Производством картины занималась кинокомпания "РБ-Продакшн" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры РФ и концерна "Калашников". Информационную и консультационную поддержку кинопроекту оказывала дочь конструктора Елена Калашникова - президент Межрегионального общественного фонда имени М. Т. Калашникова.

В художественном фильме авторы рассказали о периоде жизни Михаила Калашникова с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию. Зрители могут увидеть молодого Калашникова, который получает ранение в ходе танкового боя, после чего его отправляют в госпиталь, а затем в отпуск. Он прибывает на станцию Матай в Казахстане, где начинает работу над первым образцом оружия, в этом ему помогают сотрудники паровозного депо.

Также авторы фильма показывают встречу старшего-сержанта Калашникова с оружейником Алексеем Судаевым во время проведения конкурса на создание пистолета-пулемета, который Калашников проигрывает, знакомство Калашникова со знаменитым оружейником Василием Дягтеревым во время создания автомата, а также основные этапы создания знаменитого АК-47, работу в Казахстане и на Щуровском полигоне.

Впечатления от фильма

Константин Буслов после показа фильма в Ижевске отметил, что ставил перед собой задачу рассказать историю простого парня. "Самым важным было для меня рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте и хотел сделать оружие, которое защищало бы его и его братьев - молодых бойцов, создать какое-то оружие, которое бы противостояло фашистским захватчикам. Я снимал кино про путь Калашникова, про его сомнения, комплексы, любовь, про то, что путь был непростой", - сказала Буслов.

По мнению Елены Калашниковой, создателям картины удалось показать эволюцию конструктора стрелкового оружия и его непростую судьбу. "Многие места в фильме для меня были трогательными, слезы наворачивались на глазах, смотришь фильм и испытываешь переживания. В фильме показана эволюция его как конструктора, пусть даже немножко упрощенно. Можно увидеть, что перед созданием автомата были определенные разработки и задумки, были перипетии в его жизни и венец этого - принятие на вооружение автомата <...>", - рассказала журналистам Калашникова.

Вдове оружейника Геннадия Никонова - Татьяне Никоновой - картина также понравилась. "Фильм посмотрела на одном дыхании, фильм с точки зрения художественного произведения впечатляет, очень понравилась игра актера, который исполнял роль Калашникова, очень понравилось музыкальное сопровождение<…>", - сказала она.

Премьерный показ в Ижевске также посетил знаменитый советский и российский конструктор стрелкового оружия, заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин."Я вам скажу, что характер у Михаила Тимофеевича, может, и был непростой, но он относился к своим коллегам очень добродушно, и в этом фильме показано, что к нему шли люди, ему помогали, пришли простые рабочие, уставшие после ремонта паровозов, но они занимались еще его творчеством (разработкой оружия). Если бы был человек другого характера, я думаю, что так бы не сложилось", - поделился своими впечатлениями от фильма Ярыгин. Он также отметил игру главных актеров - Юрия Борисова (Михаил Калашников) и Ольги Лерман (супруга Калашникова - Екатерина).

"Фильм смотрится <...> как интерес к истории нашей Родины, фильм прозвучал, очень великолепно сыграно и поставлено. И последний кадр, где представляют конструктора, который рад и гордится тем, что люди получат то, что нужно, о чем Михаил Тимофеевич говорил всегда - это было не конструирование ради конструирования, а обеспечивало щит Родины", - сказал ТАСС коллега Михаила Калашникова, конструктор концерна "Калашников" Владимир Абрамян . Фильм станет хорошим поводом для многих подробнее изучить биографию создателя АК-47, добавил он.

О Калашникове

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появилось в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Именем Калашникова назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.

Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

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