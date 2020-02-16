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Limp Bizkit откроет российское турне концертом в Краснодаре

Специальными гостями на всех выступлениях группы в России станут электронный проект Blvck Ceiling и московский дуэт IC3PEAK

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Американская рок-группа Limp Bizkit в воскресенье начнет российские гастроли, в рамках которых выступит в Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщил организатор тура - агентство "Мельница".

"Эта группа не нуждается в представлении, и вы точно их ждали: Limp Bizkit посетят сразу четыре города в России зимой 2020", - написали организаторы на своей странице в Facebook.

Тур стартует в краснодарском дворце спорта "Олимп". 18 февраля группу ждут в "Екатеринбург-Экспо".

Еще 11 февраля организаторы сообщили, что на шоу Limp Bizkit в петербургском спорткомплексе "Юбилейный", запланированное на 20 февраля, все билеты распроданы. С московскими фанатами группа встретится 22 февраля во дворце спорта "Мегаспорт".

Специальными гостями на всех концертах Limp Bizkit в России станут электронный проект Blvck Ceiling и московский дуэт IC3PEAK.

Группа Limp Bizkit основана в 1994 году. Коллектив известен жесткой тематикой песен, звуковыми экспериментами и агрессивной манерой исполнения солиста Фреда Дерста. Limp Bizkit выпустили пять студийных альбомов, продали более 40 млн копий альбомов по всему миру и трижды номинировались на премию "Грэмми".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайСвердловская область
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