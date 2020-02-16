В кинотеатрах "Москино" открывается ретроспектива фильмов режиссера Швейцера

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" открывает ретроспективу фильмов кинорежиссера Михаила Швейцера (1920-2000), приуроченную к 100-летию со дня его рождения, сообщили ТАСС в пресс-службе "Москино".

"Синематека пройдет с 16 по 19 февраля в кинотеатрах "Москино" и приурочена к 100-летию со дня рождения Михаила Швейцера", - сказал представитель пресс-службы.

Показы проходят с пленки 35 мм из синематеки "Москино". "В программе будут показаны и его классические фильмы, такие как, например, "Мичман Панин", "Время, вперед! " и его ранние картины, в том числе и угодившая на полку на 31 лет оригинальная версия производственной драмы "Тугой узел", где секретаря райкома изобразили не самым порядочным человеком. Отдельного упоминания заслуживает психологическая драма "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого с великолепной игрой Олега Янковского и музыкой великого авангардного композитора Софии Губайдулиной", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что вход на показы картин Михаила Швейцера в кинотеатры: "Москино Салют", "Москино Юность", "Москино Полет", "Москино Искра", "Москино Молодежный", "Москино Вымпел" будет бесплатным.

Михаил Швейцер родился 16 февраля в 1920 году в Перми. Весной 1925 года семья переехала в Москву. В 1943 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, в этом же году начал работать на киностудии "Мосфильм".

Первые работы "Путь славы" и "Кортик" в качестве постановщика создал совместно с однокурсниками из ВГИКа. Фильмография насчитывает десятки работ, среди них: "Мичман Панин", "Карусель", "Время, вперед!", "Золотой теленок". Швейцер - Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и Премии президента Российской Федерации.