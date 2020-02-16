Пласидо Доминго исполнит заглавную партию в опере "Симон Бокканегра" в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Оперный певец Пласидо Доминго выступит в воскресенье перед петербургскими зрителями. На сцене Мариинского-2 он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", сообщили в пресс-службы театра.

"16 февраля в опере "Симон Бокканегра" заглавную партию исполнит Пласидо Доминго, а за дирижерский пульт вновь встанет Валерий Гергиев. Великий лирико-драматический тенор, в последние годы расширивший свой репертуар баритоновыми партиями, пел с мариинской труппой и на петербургской сцене, и за рубежом, а также уже не раз дирижировал оркестром театра", - рассказали в театре.

На сцену выйдут также Татьяна Сержан, Юрий Воробьев, Мигран Агаджанян, Роман Бурденко и Глеб Перязев. Опера исполняется на итальянском языке и сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

В июне 2019 года Доминго отменил свое выступление в Мариинском театре в опере "Симон Бокканегра" по причине резкого ухудшения состояния здоровья - частичной потери голоса. Накануне готовившегося выступления певец принимал участие в репетициях в Петербурге, решение о его отмене было принято непосредственно перед спектаклем. В этой связи художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев тогда лично обратился с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль.

Пласидо Доминго долгие годы сотрудничает с Мариинским театром. В 1992 году он впервые выступил на петербургской сцене - в титульной партии в опере Верди "Отелло", позже он пел в Мариинском театре в операх "Парсифаль", "Валькирия", "Набукко", "Макбет", "Травиата". Певец также выступал и в качестве дирижера: под его управлением звучали оперы "Аида", "Травиата", "Валькирия".