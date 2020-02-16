Театр на Малой Бронной поставил сказку для семейного просмотра "Лунная масленица"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова, который на время ремонта переехал в Театрально-концертный зал "Дворец на Яузе", представляет на этой площадке премьеру спектакля для семейного просмотра "Лунная масленица".

"Наиболее удачным временем для просмотра постановки, адресованной родителям с детьми, мы посчитали уик-энд, поэтому в субботу состоялся первый показ, в воскресенье спектакль будет показан еще раз", - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

По ее словам, постановку пьесы Павла Пряжко "Лунная масленица" осуществил лауреат "Золотой маски" Филипп Григорьян. "Это не первая совместная работа драматурга и режиссера. Их творческий тандем сложился еще в 2007 году, когда они вместе работали в яснополянской партнерской лаборатории Михаила Угарова. Потом в Театре Йозефа Бойса появилась "Третья смена", дальше в "Школе современной пьесы" вышло "Поле", затем для фестиваля "Территория" Григорьян поставил "Пушечное мясо" по пьесе Пряжко", - напомнила собеседница агентства.

Она отметила, что "Лунная масленица" - это сказка, но в непривычном значении этого слова", и в качестве подтверждения процитировала режиссера, высказавшегося по поводу своего спектакля.

"Мир меняется, и вместе с ним меняются и сказки", - считает Григорьян. "Лунная масленица" - спектакль для семейного просмотра, сюжет которого кажется простым: дети отправляются в путь, чтобы вернуть на землю своих родителей, которые оказались в "Лунном" плену. По дороге их, конечно же, ждут испытания и приключения, встречи с удивительными персонажами", - привела слова Григорьяна пресс-атташе, пояснив, что "режиссер предлагает зрителям не просто веселую сказку со счастливым концом, а выстраивает остроумную, но жесткую историю о современных молодых людях".

По традиции Филипп Григорьян выступает не только в качестве режиссера, но и художника. Он также работал над спектаклем с уже сложившейся командой единомышленников, в составе которой Влада Помирковонная (сценография и костюмы), Илья Кухаренко (литературный консультант), Андрей Борисов (композитор), Анна Абалихина (хореограф). Исполнителями ролей стали Дарья Бондаренко, Дмитрий Варшавский, Лина Веселкина, Аскар Нигамедзянов, Алла Иванцова, Максим Шуткин, Олег Кузнецов, Александр Макаров, Александр Терешко, Людмила Хмельницкая, Дмитрий Цурский.