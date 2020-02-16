В залах Главного штаба Эрмитажа высадили живые деревья для архитектурной выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж и архитектурная "Студия 44" Никиты Явейна подготовили выставку, которая рассказывает об истории и деталях проекта реконструкции здания Главного штаба в Санкт-Петербурге, выполненного в 2002-2014 годах.

На выставке, которая заняла все пространство анфилады Главного штаба, показаны эскизы и чертежи, архитектурные проекты и макеты, а также отложенный проект висячего сада во внутреннем пространстве здания Главного штаба. Для этого в одном из залов, оборудованных на месте бывших внутренних дворов, авторы проекта высадили живые липы, которые распустятся во время выставки. Она будет действовать с 16 февраля по 26 апреля.

"Была давняя идея - сделать здесь висячие сады, для них все сделано - деревья там, где они по проекту должны были быть. Там, где у нас итальянская скульптура, нам показалось, что она вместе с деревьями по-другому заиграет. Главное в этих деревьях - это некий перформанс, потому что сейчас они без листвы, через две недели на них появятся первые зеленые листочки, через месяц они распустятся, а к концу выставки на них уже будет пышная крона", - рассказал журналистам руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн.

В других залах Большой анфилады Главного штаба будут представлены тематические разделы - кинозал, где будут показывать фильмы об архитектуре, "Дом макетов", в котором можно увидеть 70 макетов к 44 архитектурным проектам, "Рождение формы" в зале-трансформере, в котором экспозиция будет периодически меняться на глазах у зрителей с помощью раздвижных стен. Анфилада ведет от Триумфальной лестницы, которая служит также зрительным залом и местом проведения пленарных заседаний форумов, до малой Певческой лестницы, которая также используется в качестве амфитеатра при проведении мероприятий.

Залы анфилады соединены гигантскими двустворчатыми дверьми-порталами, которые обычно закрыты - постоянно действуют только малые двери в нижней части, но во время выставки авторы проекта планируют открывать двери полностью. На выставке прочертят линией виртуальную ось эрмитажного крыла Главного штаба, которая ориентирована четко на шпиль собора Петропавловской крепости - это архитекторы обнаружили во время реставрации здания.

Главный штаб

Здание Главного штаба было построено по проекту Карла Росси в 1828-1830 годах. До событий 1917 года там размещались высшие государственные учреждения Российской империи. В советское время в Восточном крыле Главного штаба находились многочисленные организации, включая научно-исследовательские институты и поликлиники.

Эрмитажу эта часть здания была передана в 1988 году. В результате масштабной реставрации и реконструкции по проекту "Студии 44" в здании оборудована новая Большая анфилада, освоены пространства на всех уровнях здания, включая чердачные помещения. Дворы превращены в атриумы и используются для проведения выставок и мероприятий.