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Умер автор саундтрека к сериалу "Бригада" Андрей Иванов

Музыкант утонул в Австралии, сообщил журналист Михаил Козырев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтрека к телесериалу "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии. Об этом сообщил в воскресенье журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бондай Бич в Сиднее. Разбился о скалы", - написал Козырев.

"Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь", - добавил журналист.

Triplex - российский музыкальный проект, исполняющий электронную музыку. Коллектив основан в 1992 году. Выпустил альбом "Катапульта", композицию и ремикс "Собака Баскервилей". В 2000-е годы Triplex стал известен в первую очередь записью саундтреков к фильмам и телесериалам, например, к картинам "Коллекционер", "Бой с тенью" и другим. Саундтрек к телесериалу "Бригада", выпущенный в 2003 году, получил премию MTV Россия как лучший рингтон года.

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