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Жители Мурманской области снялись в массовке для мистического триллера о Кольской скважине

В съемках также приняли участие сотрудники рудника "Северный"

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков жителей Мурманской области и сотрудники рудника "Северный" приняли участие в съемках эпизодов мистического триллера о Кольской сверхглубокой скважине, которые проходили в шахте рудника и заполярном сельском поселении Териберка, хорошо известном зрителям по фильму режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" - именно здесь происходили . Об этом рассказали ТАСС продюсеры фильма во время съемок в Заполярье и глава администрации Териберки Роман Кузнецов.

"Некоторые эпизоды для фильма о Кольской сверхглубокой действительно снимали у нас, в сельском поселении Териберка", - сказал Кузнецов. В массовке приняли участие несколько десятков человек. Всего в селе сейчас около 1 тыс. жителей.

Кольская сверхглубокая скважина была одним из самых уникальных технологических объектов Советского Союза. Эта скважина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая горная выработка в мире, ее глубина составляет 12 261 м. Расположена она в 150 км от Мурманска. Бурение скважины началось в 1970 году, а прекратилось в 1994 году после нескольких аварий.

"Мурманская область была выбрана не случайно. Мы хотим максимально приблизиться к реальным условиям, поэтому часть сцен было решено снимать в условиях реальной шахты", - отметил продюсер картины Сергей Торчилин.

По сюжету фильма Кольская сверхглубокая скважина - самый масштабный секретный объект страны. После того, как на глубине более 12 км были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов, и шахту закрывают, под землю отправляется исследовательская группа. То, что они обнаружили, оказывается величайшей угрозой в истории и будущее человечества находится в их руках. Продюсеры фильма отмечают, что к точному воссозданию хроники событий работы и закрытия шахты авторы фильма не стремятся, в сюжете есть доля художественного вымысла.

Съемки в шахте

Шахта, на которой проводили съемки нескольких эпизодов, находится в руднике "Северный", принадлежащем Кольской горно-металлургической компании (КГМК). Он расположен в городе Заполярном Мурманской области, буквально в 10 км от Кольской сверхглубокой скважины.

Главную роль в фильме играет актриса Милена Радулович, которая поделилась своими впечатлениями от съемок в действующих подземных выработках в шахте на глубине более 200 м: "Несмотря на очень сложные сцены и условия, в которых проходят съемки, здесь играть легче, чем в павильонах, атмосфера реальности происходящего очень помогает".

Некоторые сотрудники рудника "Северный" также были задействованы в съемках в качестве актеров и в качестве консультантов, они отметили, что съемочная группа к работе подходит вдумчиво и с интересом. "Да, я смотрю, ребята из съемочной группы и артисты интересуются процессом, как это бурение происходит, как вообще проходят выработки, какие работы проводятся на руднике, задают вопросы и хотят разобраться в этом. Это приятно", - заметил мастер учебного полигона КГМК Владимир Калугин.

Теги
РоссияМурманская область
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