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Сказы Бажова на киргизском языке издадут в 2020 году

Председатель Совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов одной из целей проекта назвал обмен культурным наследием между странами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Книгу со сказами уральского писателя Павла Бажова издадут в Киргизии в 2020 году. Она выйдет на русском и киргизском языках, сообщил ТАСС в понедельник председатель Совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

В 2019 году фонд начал работу над изданием сказов Бажова на казахском языке. В апреле 2020 года эти книги будут представлены в Казахстане в трех городах - Нур-Султан, Алма-Аты и Усть-Каменогорск.

"Мы сейчас издавали книгу на казахском языке, и Казахстан проявил большой интерес. С учетом этого, а также с учетом того, что 2020 год является перекрестным для России и Киргизии, у нас родилась идея осуществить проект "Сказы Бажова для Киргизии". Мы переиздадим сказы, которые были изданы в 40-е годы прошлого века, на двух языках - на киргизском и на русском", - сказал Полыганов, уточнив, что количество экземпляров еще неизвестно.

По его словам, одной из целей проекта станет "обмен культурным наследием" между странами: дети из России представят книги Бажова, а дети из Киргизии - "предметы своей национальной культуры". Книги будут проиллюстрированы рисунками киргизских и уральских художников, уточнил Полыганов.

Павел Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.

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