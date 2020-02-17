Умер режиссер Георгий Шенгелая

ТБИЛИСИ, 17 февраля. /ТАСС/. Народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая умер в возрасте 82 лет. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в "Национальном центре кинематографии Грузии".

"Да, я подтверждаю, что он [Шенгелая] умер. О других деталях случившегося не смогу сказать. Он умер в Грузии", - сказала собеседница ТАСС из киноцентра.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года. В 1955-1959 годах он был актером киностудии "Грузия фильм", а затем стал режиссером. Он снял такие фильмы, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Все хотят любви", "Хареба и Гогиа", "Ехал поезд" и другие.

Шенгелая был женат на народной артистке Грузинской ССР и Армянской ССР, актрисе Софико Чиаурели.

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