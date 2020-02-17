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Бекмамбетов снимет фильм о подвиге советского летчика Михаила Девятаева

Бюджет картины превысил 600 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам фильма о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, сообщил режиссер в понедельник на пресс-конференции. Бюджет фильма превысил 600 млн рублей.

"Бюджет опубликован. Он больше 600 млн рублей. Фильм большой, не по бюджету, а для меня во всяком случае. Техники планируется много использовать, мы построили свои самолеты, которые будут сниматься в фильме, участие Военфильма невероятно значимое <...> Без этой поддержки фильм было бы сделать это очень трудно", - рассказал Бекмамбетов.

Это уже второй фильм компании Bazelevs, основанный на рассказах самого героя. "В случае с Михаилом Петровичем [Девятаевым] мы читаем его книгу и стараемся быть как можно ближе к первоисточнику", - поделился Тимур Бекмамбетов.

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из 10 заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.

Теги
РоссияБекмамбетов, Тимур Нуруахитович
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