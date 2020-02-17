В Москве объявили лауреатов театральной премии "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) РФ "Гвоздь сезона" 2020 года объявлены в Москве. Ими стали пять лучших спектаклей, созданных в театрах Москвы в прошлом сезоне, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СТД.

"Для участия в премии отбираются пять лучших постановок московских театров прошлого сезона, которые определяются экспертным советом, - уточнила собеседница агентства. - На этот раз ими стали "Женитьба" (Театр "Школа драматического искусства", режиссер Александр Огарев), "Ревизор" (Театр "Около дома Станиславского", режиссер Антон Федоров), "Влюбленный дьявол" (Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, режиссер-постановщик Александр Титель), "Иранская конференция" (Театр наций, режиссер Виктор Рыжаков), "Один день в Макондо" (Студия театрального искусства, режиссер Егор Перегудов)".

Каждая из этих постановок получит "Маленький хрустальный гвоздь", отметили в пресс-службе СТД. Церемония награждения, которая будет 18-й по счету, состоится 16 марта в Театральном центре "На Страстном".

Кто получит главный приз - "Большой хрустальный гвоздь", - будет объявлено только на церемонии награждения, где победителя из пяти финалистов выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.

Мероприятие по устоявшейся традиции пройдет в неформальной обстановке. В этом году авторами сценария и режиссерами церемонии вновь стали актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский и Роман Шаляпин. В праздничном вечере примут участие актеры и режиссеры спектаклей, ставших лауреатами премии, друзья СТД и коллеги по творческому цеху.