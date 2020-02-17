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Юрий Квятковский станет главным режиссером Росгосцирка

Квятковский является автором театрализованного шоу на Тверской "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский займет должность главного режиссера Росгосцирка. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сразу три новых ключевых игрока: заместителем генерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству назначена кино- и телепродюсер Елизавета Гамбург. Новым главным режиссером компании станет известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский. А руководить художественно-производственным департаментом будет цирковой артист и режиссер Тимур Кайбжанов", - сказали в пресс-службе.

По мнению Квятковского, российский цирк сегодня остро нуждается в новых идеях. "Похожий процесс мы наблюдали в театре лет 20 назад <...> Я смотрю программы и вижу большой перевес в сторону традиционализма, который я помню из детства. Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально", - цитирует его пресс-служба.

Юрий Квятковский окончил школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина). Работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом. Основал театральную "Школу комьюнити" при Мастерской Брусникина. На данный момент занимается уличными театральными постановками (автор театрализованного шоу на Тверской "Путешествие в Рождество" и постановщик Карнавала в Парке Горького), преподает в школе-студии МХАТ.

Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, сейчас она объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями самых престижных международных фестивалей и конкурсов.

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