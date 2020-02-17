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В Сикстинской капелле впервые за 500 лет вывесили все гобелены Рафаэля "Деяния апостолов"

Выставка продлится всего неделю - до 23 февраля

ВАТИКАН, 17 февраля. /ТАСС/. Стены Сикстинской капеллы покрыли 10 гобеленов, выполненных по эскизам Рафаэля Санти (1483-1520) на библейские сюжеты "Деяния апостолов".

Экспозиция, которая продлится до 23 февраля, организована Ватиканскими музеями и приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Примечательно, что она всего на два месяца "отстала" от другого юбилея - 500-летия первого выставления семи гобеленов из этой серии, заказанной Папой Римским Львом Х (1475-1521). Впервые они были вывешены в главной папской капелле - ко дню Святого Стефано 26 декабря 1519 года. Буквально через несколько месяцев Рафаэль умер, так и не увидев всю серию законченной.

Как рассказала директор Ватиканских музеев Барбара Ятта, эта работа была заказана Львом Х специально для капеллы, которая в тот момент имела особо важное значение.

"Представьте, что уже начался разбор старой базилики Святого Петра и планировалось строительство новой. В 1515 году Папа Лев Х заказал эскизы гобеленов для капеллы, которая уже была украшена первым уровнем фресок Перуджино, Боттичелли и других художников, а также расписан свод Микеланджело", - сказала она. Ятта уточнила, что эти гобелены, изготовление которых было закончено в 1521 году в мастерской в Бельгии, висели в капелле, а также использовались на разных торжества не только в Ватикане, но и в Квиринальском дворце, который до XIX века занимал Папа.

"Последние сведения о нахождении гобеленов в капелле восходят к концу XV века, но не сохранилось никаких точных документов о том, в каком порядке они были развешены", - продолжила Ятта. Хотя достоверно известно, что готовились они именно для главной папской капеллы. На это указывает их размер - 30 кв м. "Мы пытались как можно ближе восстановить порядок их расположения, но, представьте, что в 1521 году еще не существовало фрески "Страшного суда", и гобелены висели и за алтарем. Мы думали закрыть "Страшный суд", но можете сами догадаться, почему в итоге этого не сделали", - с улыбкой поделилась Ятта.

В итоге гобелены весом 50-60 кг каждый из золотых и шелковых нитей, изображающие библейские эпизоды из жития апостолов Петра и Павла, такие как "Передача ключей", "Проповедование Павла в Афинах", "Исцеление хромого", а также "Чудесный улов", были подвешены на старые крепления, которые когда-то для них предназначались. Работа по переносу гобеленов, которые обычно выставлены на ротационной основе в рафаэлевском зале ватиканской Пинакотеки, заняла 13 часов. До этого эти гобелены лишь дважды возвращались в Сикстинскую капеллу - в 1983 и в 2010 году, но не все 10.

Сразу после Сикстинской капеллы гобелены Рафаэля "разъедутся" по разным посвященным ему выставкам - в римский зал Скудерие дель Квиринале, где 5 марта намечено открытие крупнейшей экспозиции художника из Урбино, а также в Национальную галерею Лондона.

В Ватиканских музеях рафаэлевский цикл продолжит ряд инициатив. В том числе, как сообщила Ятта, в одном из залов Пинакотеки в октябре будут выставлены две работы Рафаэля, которые несколько десятилетий не покидали папских апартаментов Апостольского дворца.

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Италия
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