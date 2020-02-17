Умер певец и композитор Грэм Олрайт

ПАРИЖ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Певец и композитор Грэм Олрайт умер во Франции в ночь на воскресенье в возрасте 93 лет. Об этом сообщила его дочь Жанн Олрайт.

"Он скончался ночью в доме престарелых под Парижем, где он находился последний год", - отметила она.

Грэм Олрайт родился в Новой Зеландии 7 ноября 1926 года. В детстве он увлекался джазом и фолк-музыкой. В 1948 году Олрайт, не знавший ни слова по-французски, переехал во Францию и поселился вместе с будущей супругой Катерин Дасте недалеко от города Бон. Он работал машинистом, театральным декоратором, учителем английского языка. Олрайта, достаточно быстро освоившего французский, пригласили играть в театр, где он проявил не только свои актерские, но и вокальные данные.

Известность к артисту пришла в 60-70-х годах, когда Олрайт занялся адаптацией на французский язык песен Леонарда Коэна, Боба Дилана, Пита Сигера, которые исполнял на сцене концертного зала "Олимпия".

Именно Олрайту французы благодарны за адаптацию на французский язык хита Коэна "Сюзанн" (Suzanne). В 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express назвал эту композицию в числе "500 величайших песен всех времен". В память о Коэне, скончавшемся в 2016 году, Олрайт записал в 2017 году песню "Леонард", ставшую посвящением канадскому исполнителю и поэту.

В своем творчестве Олрайт выступал против социальной несправедливости и насилия во всех его проявлениях. В 2005 году певец представил собственную версию гимна Франции "Марсельеза", получившего, по мнению музыкальных критиков, "пацифистское звучание".

В 2010 году за свой вклад во французскую культуру Олрайт получил премию Академии Шарля Кро. Организация была основана более 70 лет назад группой музыкальных критиков и названа в честь Шарля Кро, французского поэта и изобретателя.