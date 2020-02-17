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Вышел трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Спилберга

Премьера шоу состоится 6 марта
' Apple TV/YouTube'

Стриминговая платформа Apple TV+ представила трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга. Сам режиссер выступил в качестве исполнительного продюсера шоу. Также над сериалом работали Адам Хоровиц и Эдвард Китсис, знакомые зрителям по "Остаться в живых". 

Оригинальный сериал выходил в США на телеканале NBC в 1985-1987 годах. Всего было показано два сезона. Постановщиками некоторых серий выступали как сам Спилберг, так и Мартин Скорсезе и Роберт Земекис. Сериал был номинирован на 12 премий Emmy, получив в итоге пять наград.

Новый сериал выйдет 6 марта на Apple TV+. 

Теги
СШАСпилберг, СтивенСкорсезе, Мартин
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