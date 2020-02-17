САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда получил дополнительные помещения в Соляном переулке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"По поручению губернатора Александра Беглова комитет имущественных отношений передал помещения в Соляном переулке Мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда в оперативное управление для расширения его площадей. Комитет имущественных отношений выкупил эти первые дополнительные площади в минувшем году по поручению губернатора. Общая площадь помещений - около 300 кв. м. Они расположены по адресу: Санкт-Петербург, Соляной переулок, д. 9, литера А и находятся на третьем и четвертом этажах здания", - говорится в сообщении.

В новых помещениях планируется создать экспозицию, посвященную Ленинградской битве. Во внутренних дворах и здании дирекция музея предполагает разместить крупногабаритные экспонаты, образцы вооружения и военной техники, организовать пространство для проведения памятных мероприятий.

В администрации отметили, что продолжается работа с Министерством обороны по оформлению в собственность города еще нескольких помещений в Соляном переулке. В результате площади музея могут быть расширены еще примерно на 20 тыс. кв. м. "Все помещения будут окончательно переданы музею после того, как занимающие их структуры Министерства обороны перебазируются в Кронштадт", - отметили в пресс-службе администрации.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.