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Российский павильон на Венецианской биеннале станет архитектурным бюро

В нем также будет организован проект Open! - открытая площадка для взаимодействия посетителей, туристов, местных организаций и сообществ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский павильон на 17-й Венецианской архитектурной биеннале станет временным архитектурным бюро. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе павильона.

Ранее сообщалось, что павильон России на биеннале нуждается в реконструкции, проект преобразования здания будет выбран к февралю 2020 года, реконструкцию планируется завершить к апрелю 2021 года.

"На весь период биеннале павильон станет временным архитектурным бюро и действующей рабочей площадкой. В процессе преобразования из чисто выставочного пространства он превратится в площадку для перформанса и культурного обмена, исследующую взаимоотношения и способы соотнесения биеннале как мероприятия глобального значения с идентичностью конкретной страны и ее культурной репрезентацией", - сказали в пресс-службе.

Комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика и куратор Ипполито Пестеллини Лапарелли пригласили для обсуждения проекта реконструкции павильона междисциплинарные коллективы - это архитекторы, дизайнеры, ученые и общественные деятели.

В павильоне будет также организован проект Open! - открытая площадка для взаимодействия посетителей, туристов, местных организаций и сообществ. Цель проекта - составить единое понимание о художественной среде современной России и одновременно сформировать обновленный образ павильона, "говорящего на языке молодых поколений и мыслящего вне привычного цикла биеннале".

Участники павильона

Среди участников павильона 2020 года значатся молодое архитектурное бюро KASA (Kovaleva and Sato Architects), которое выбрали для создания внутри павильона временного офиса и для работы над проектом реконструкции здания в течение биеннале. Междисциплинарный коллектив Lion & Unicorn разработает приложение, которое позволит посетителям примерить на себя роль участника биеннале.

Участниками российского павильона также станут куратор, сооснователь и продюсер Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF) Владимир Надеин, московский художник и гейм-дизайнер Михаил Максимов, московский техно-музыкант и продюсер Павел Миляков (Buttechno) и композитор Владимир Раннев.

Ранее комиссар павильона России, директор фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика объявила куратором павильона на архитектурной биеннале урбаниста Ипполито Пестеллини Лапарелли. Открытый конкурс на разработку проекта реконструкции павильона провела компания Smart Art.

Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году и был построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году - Международная выставка архитектуры.

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