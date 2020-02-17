В Москве состоялась премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьерный показ картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне" состоялся в понедельник в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Я знаю, что получилось авторское кино. Мое определение авторского кино - это кино, в котором у тебя нет каких-то ограничений. Когда ты делаешь, что хочешь, когда ты свободно выбираешь актеров, пусть даже неизвестных, каких хочешь. Я надеюсь, что кино вышло для молодежи", - сказал режиссер.

Лента рассказывает об избалованном сыне богатых родителей, который во время ночных гонок по улицам Москвы сбивает пешехода. Чтобы перевоспитать сына, отец увозит его в глубинку, в северные края. Там герою предстоит пережить настоящие испытания, которые превращают его в совсем другого человека.

"У моего поколения произошла удивительная метаморфоза, которая полностью изменила, не построив новую, систему ценностей. И в этой системе было очень мало места для тех детей, которым сегодня исполняется 18-20 лет, потому что, как правило, люди моего поколения поздно имели детей, потому что начинался бизнес, 90-е годы, было страшно рожать. Потом этих так называемых мажоров забросали деньгами, подарками, роскошью. Очень от многих молодых людей просто откупились, устроили им прекрасную жизнь, о которой мы мечтали, а для них она уже не прекрасна, она данность", - рассказал Михалков-Кончаловский журналистам.

Фильм является последним проектом студии "Вертикаль" Станислава Говорухина. "Этот проект начал Станислав Сергеевич Говорухин, у него было довольно много проектов, которые он запускал как продюсер. И это был один из тех проектов, которые нужно было завершить после его смерти. Ко мне обратились, дали почитать сценарий, и мы со сценаристом очень глубоко поработали с тем сценарием, который был в начале", - добавил Кончаловский.

Фильмы о мажорах

Фильм "На Луне", как и картина Клима Шипенко "Холоп", повествует об исправлении избалованного сына богатых родителей. "Я "Холоп" не смотрел, говорят, что похож сюжет, ну что сделаешь, параллельно делались фильмы. Я абсолютно уверен, что они к нашему сценарию никогда не обращались и мы к их тоже. Так вышло. Плохо это или хорошо, не знаю <...> Меня это не особо беспокоит, потому что я посмотрел несколько кадров из "Холопа", фильмы разные", - подчеркнул Михалков-Кончаловский.

Исполнитель главной роли Иван Архангельский отметил, что "если нескольким людям одновременно приходит в голову такая идея [снять кино о золотой молодежи], то тема живая".

В широкий российский прокат картина выходит 27 февраля. В фильме приняли участие Иван Архангельский, Александр Балуев, Виталий Кищенко, Варвара Комарова , Степан Лапин и другие.