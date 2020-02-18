Культурно-образовательный кластер создадут к 125-летию со дня рождения Есенина

РЯЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Международный культурно-образовательный кластер, который объединит учреждения, носящие имя Сергея Есенина, а также связанные с его наследием ученые и творческие коллективы, создадут на базе Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Создание платформы приурочено к 125-летию со дня рождения поэта, сообщила ТАСС руководитель Есенинского научного центра вуза, главный редактор журнала "Современное есениноведение", доктор филологических наук Ольга Воронова.

"Кластер объединит все упреждения культуры, образования, творческие коллективы, которые напрямую связаны с именем Есенина. На базе Есенинского научного центра РГУ им. С. А. Есенина предполагается создать объединенную платформу для обмена информацией об исследованиях, мероприятиях, посвященных творчеству поэта, для популяризации его наследия и создания международного культурно-образовательного пространства", - сказала она.

По словам Ольги Вороновой, в объединение войдут около 20 музеев Есенина (в том числе в Константинове, Москве, Азербайджане, Узбекистане), а также целый ряд народных, частных и общественных музеев. Туда также войдут носящие имя Есенина десять библиотек по всей стране, научные центры в Рязани, Донецке и Луганске, концертный зал в Рязани, творческие коллективы, интернет-ресурсы, оргкомитеты есенинских премий и фестивалей.

Участники будут проводить музыкальные и поэтические фестивали, вебинары и видеомосты, сотрудники Есенинского научного центра в Рязани также намерены проводить лекции для ценителей творчества поэта по всему миру. По словам Вороновой, последние несколько лет в Рязани создавалась карта есенинских мест, подробно описывающая маршруты поэта как в России, так и Европе, США. "Мы можем предоставить готовое коммерческое предложение для развития туризма, потому что путешествовать с Есениным хотели бы многие. Мы бы могли предложить проект "Русская кухня по-есенински", в его произведениях много упоминаний русских блюд", - отметила она.

Презентация проекта состоится 24 марта в Рязани. Одним из первых в объединение войдет научно-просветительский центр имени Сергея Есенина, созданный на базе Луганского национального университета.

Сергей Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константиново, расположенном на правом берегу Оки в 43 км от Рязани, здесь же он провел детские и юношеские годы. В 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в Константинове и памятных мест в Спас-Клепиках был основан Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.