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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Китае отменили премьеру нового фильма о Бонде

Дэниелу Крэйгу и другим актерам рекомендовали воздержаться от посещения КНР из-за вспышки коронавируса
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© EPA-EFE/STRINGER

В Пекине из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает журнал Variety. Также отменен рекламный тур по Китаю. 

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Исполнителю главной роли Дэниелу Крэйгу и другим актерам рекомендовали воздержаться от посещения КНР из-за вспышки заболевания.

Как отмечается, Китай является одним из наиболее важных зарубежных рынков для фильмов об агенте MI6. Предыдущая серия бондианы "007: СПЕКТР" режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн, в Китае она собрала $84 млн. 

"Не время умирать" выйдет в прокат в России 9 апреля, в США - 10 апреля. Джеймса Бонда в последний раз сыграл Дэниел Крэйг. Всего он исполнял роль суперагента в пяти фильмах.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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