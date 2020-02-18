В Москве объявили шорт-лист международного драматургического конкурса "Действующие лица"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Проходящий в Москве Международный конкурс русскоязычной драматургии "Действующие лица" огласил шорт-лист, в который вошли десять лучших пьес 2019 года. Список возглавили новые произведения Антона Степлюка, Марии Малухиной и Александры Стрижевской, сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете конкурса.

Собеседница агентства напомнила, что Международный конкурс русскоязычной драматургии "Действующие лица" проходит с 2003 года. Его учредителями являются Московский театр "Школа современной пьесы", Российская государственная библиотека по искусству, Радио "Культура", журнал "Современная драматургия". Художественным руководителем конкурса выступает художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", народный артист РФ Иосиф Райхельгауз.

"Каждый год в среднем поступает 300-400 пьес со всей России, дальнего и ближнего зарубежья", - сообщила представитель оргкомитета. "В разные годы в состав жюри входили Галина Волчек, Сергей Юрский, Анатолий Смелянский, Альберт Филозов, Евгений Гришковец, Михаил Угаров, Ксения Драгунская, Дмитрий Крымов, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Дмитрий Трубочкин, Евгений Миронов, Александр Галибин и другие известные театральные деятели", - продолжила собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что с 2008 года конкурс "Действующие лица" изменил условия проведения в части формирования жюри и выбора 10 пьес-победителей. В качестве членов жюри выступают режиссеры-дебютанты. Они читают пьесы лонг-листа и представляют экспликации по пьесам, которые хотели бы поставить на сцене театра "Школа современной пьесы".

"В этом году 10 режиссеров-дебютантов отобрали 10 пьес, в числе которых "Хеппи энд" Евгении Скирды, "Ковчег" Михаила Сивцева, "Как Петюнина против всех была" Александры Фоминой, "Три плюс кот" Евгения Шестакова, "Как дважды два" Вальдемараса Микшиса и другие произведения. Фаворитами в этом списке, по мнению жюри, стали пьесы "Меня здесь никогда не было" Антона Степлюка, "Барбет одевается" Марии Малухиной и "Никто не слышал" Александры Стрижевской", - проинформировали в оргкомитете конкурса.

Награждение лауреатов конкурса "Действующие лица" и презентация сборника "Лучшие пьесы 2019 года" состоится в театре "Школа современной пьесы" 28 апреля.