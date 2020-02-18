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Русский народный хор из Оренбурга представит новую программу в Московской филармонии

Концерт в режиме реального времени смогут увидеть жители поселка Саракташ Оренбургской области, трансляцию организуют в виртуальном концертном зале Центра досуга

ОРЕНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьера концертной программы "На земле Оренбургского края" Оренбургского государственного русского народного хора состоится 20 февраля в зале имени Чайковского Московской государственной филармонии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры Оренбургской области.

"Эту программу мы готовили почти год <…> В программе "На земле Оренбургского края" прозвучат фольклорный и авторский материалы. Композиция состоит из хореографических, вокальных и вокально-хореографических номеров. Большинство из них будут исполнены впервые", - цитирует пресс-служба директора Оренбургского государственного академического русского народного хора Антон Золотарева.

Коллектив считает выступление на такой крупной столичной площадке большим событием, в последний раз Оренбургский хор давал концерт в зале Московской филармонии более пяти лет назад. В столицу отправится полный состав хора - 73 человека, уточнил ТАСС Золотарев. Коллектив сохранил в новой программе ставшим знаменитым на весь мир номер "Оренбургский пуховый платок", ранее его сотни раз исполняли в региональных центрах и российской глубинке, а также Японии, Франции, Бельгии и многих других странах. По словам директора хора, зрителей концерта в Москве ждет сюрприз, связанный с этой песней.

"Двухчасовое действо объединяет тема традиций оренбургского казачества. Величественно и проникновенно звучит в исполнении хора сюита Владимира Позднеева на стихи Геннадия Коняхина. Специально для этой программы были созданы новые костюмы. Над ними работали заслуженный художник России Мария Федорова и заслуженный деятель искусств России Наталья Аникина", - говорится в сообщении.

Мужская часть коллектива выйдет на сцену в стилизованной форме оренбургских казаков, женщины - в расшитых сарафанах, казачьих кофтах и усыпанных самоцветами кокошниках.

Концерт в зале имени Чайковского Московской государственной филармонии в режиме реального времени смогут увидеть жители поселка Саракташ Оренбургской области. Трансляция будет организована в виртуальном концертном зале Центра досуга.

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