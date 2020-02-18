{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 20 кинокомпаний Москвы представят свои фильмы на European Film Market в Берлине

Кинорынок будет проходить одновременно с Берлинским кинофестивалем с 20 по 27 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фильмы "Вторжение", "Вдова", "Спутник" и "Лед-2" покажут на European Film Market в Берлине, в котором примут участие 17 кинокомпаний Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Семнадцать столичных компаний представят свою продукцию под единым брендом Created in Moscow на European Film Market в Берлине. Это один из крупнейших кинорынков Европы, который будет проходить одновременно с Берлинским кинофестивалем с 20 по 27 февраля", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят на сайте, город активно поддерживает экспорт креативных индустрий, а опыт участия в международных кинорынках показывает востребованность московских компаний за рубежом. В этом году московские кинокомпании представят фильмы, уже вышедшие в прокат, а также презентуют новинки, которые можно будет увидеть в кинотеатрах совсем скоро.

Всего Москву представят шесть дистрибьюторов, пять кинокомпаний, три анимационные студии, две постпродакшен-компании и один телеканал. В Берлине покажут фильм "Вторжение", который экспортируется в 75 стран мира, в том числе в Италию, Германию, Швейцарию и Испанию. Кроме того, будут презентованы новинки этого года - триллер "Спутник", мелодрама "Лед-2", фильм ужасов "Вдова" и картина про советского футболиста "Стрельцов".

"Также в программе European Film Market заявлен контент для самых маленьких зрителей. Например, мультсериал "Малышарики" для детей в возрасте до трех лет. Его уже смотрят в Китае, США, Бразилии и странах Ближнего Востока. Продемонстрируют и кукольный веб-сериал "Космический доктор Кот", - пишут на сайте.

В прошлом году в European Film Market приняли участие более восьми тысяч профессионалов киноиндустрии из 107 стран. Они показали около 800 фильмов. По масштабу это сравнимо с кинорынком в Каннах.

Теги
ГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Русский народный хор из Оренбурга представит новую программу в Московской филармонии
Концерт в режиме реального времени смогут увидеть жители поселка Саракташ Оренбургской области, трансляцию организуют в виртуальном концертном зале Центра досуга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС