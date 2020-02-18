Почти 20 кинокомпаний Москвы представят свои фильмы на European Film Market в Берлине

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фильмы "Вторжение", "Вдова", "Спутник" и "Лед-2" покажут на European Film Market в Берлине, в котором примут участие 17 кинокомпаний Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Семнадцать столичных компаний представят свою продукцию под единым брендом Created in Moscow на European Film Market в Берлине. Это один из крупнейших кинорынков Европы, который будет проходить одновременно с Берлинским кинофестивалем с 20 по 27 февраля", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят на сайте, город активно поддерживает экспорт креативных индустрий, а опыт участия в международных кинорынках показывает востребованность московских компаний за рубежом. В этом году московские кинокомпании представят фильмы, уже вышедшие в прокат, а также презентуют новинки, которые можно будет увидеть в кинотеатрах совсем скоро.

Всего Москву представят шесть дистрибьюторов, пять кинокомпаний, три анимационные студии, две постпродакшен-компании и один телеканал. В Берлине покажут фильм "Вторжение", который экспортируется в 75 стран мира, в том числе в Италию, Германию, Швейцарию и Испанию. Кроме того, будут презентованы новинки этого года - триллер "Спутник", мелодрама "Лед-2", фильм ужасов "Вдова" и картина про советского футболиста "Стрельцов".

"Также в программе European Film Market заявлен контент для самых маленьких зрителей. Например, мультсериал "Малышарики" для детей в возрасте до трех лет. Его уже смотрят в Китае, США, Бразилии и странах Ближнего Востока. Продемонстрируют и кукольный веб-сериал "Космический доктор Кот", - пишут на сайте.

В прошлом году в European Film Market приняли участие более восьми тысяч профессионалов киноиндустрии из 107 стран. Они показали около 800 фильмов. По масштабу это сравнимо с кинорынком в Каннах.