Спектакли с Макэвоем и Камбербэтчем уже в вашем городе. Где? В кино!

Спектакль в кино не может заменить настоящий поход в театр? Верно, зачастую это так. Но иногда другого выхода нет. Например, как в случае с иностранными постановками. Даже оказавшись за границей в нужное время, вы вряд ли рискнете заплатить за это баснословные деньги (билеты на постановки со знаменитыми актерами могут стоить от $200 за место, причем — не самое удобное)

Покупая билет в кино, вы со стопроцентной вероятностью все увидите и услышите, и не просидите, щурясь и пытаясь разглядеть, что же там делают персонажи на сцене. К показу в кинотеатрах, конечно, допускаются высокого уровня записи, часто — с субтитрами. Это довольно дешевый и безболезненный способ посмотреть крутейшие постановки со всего мира. В Москве, например, компания TheatreHD транслирует спектакли по всему городу. В их афише — работы из России, Великобритании, Германии, США, Франции. А показывают их в 70 городах нашей страны. Началось все в 2012 году со знаменитого "Франкенштейна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях. Именно этот показ дал уверенность — есть зрители, которые хотят смотреть спектакли со всего мира в кино. "С какими-то правообладателями у нас уже отлаженная система отношений, мы получаем предложения на сезон, как все партнеры театра по миру (так это выглядит, к примеру, в ситуации с NT Live, Большим театром и "Метрополитен-опера"), — рассказала Майя Фарафонова, менеджер проекта. — Иногда, и в последнее время все чаще, театры приходят к нам сами и предлагают попробовать". Это отличный шанс открыть для себя любимого актера с другой стороны: даже самый изученный и дорогой сердцу артист может предстать в неожиданном свете или амплуа. И, возможно, это окажется отличным поводом начать понимать и любить театр. Такие спектакли, конечно, вызывают ажиотаж, они самые популярные в афише. Так, главным хитом этого сезона стала постановка с Эндрю Скоттом в главной роли — "Настоящая комедия".

Описание Эндрю Скотт (в центре) в спектакле "Настоящая комедия" © Manuel Harlan/The Old Vic/TheatreHD

Макэвой и Камбербэтч Посмотрите "Сирано де Бержерака" с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Там нет суперъярких декораций или каких-то претенциозных приемов. Зато есть главное, за что любят эту пьесу, — мастерская игра с текстом. Точно также, как и популярные среди молодежи рэп-артисты — баттл-МС, автор пьесы Эдмон Ростан играет со словами, он может спрятать рифму в середину строки, использует ассонансы, разные виды стихосложения. Все это требует от исполнителей недюжинного мастерства. Игра Макэвоя — это чуть ли не самое главное в этом спектакле. На аскетично пустой сцене с микрофоном наперевес проблемы поэта Сирано оказываются на первом плане, будто под лупой. Его боль, агрессия, беспомощность предстают перед зрителями будто оголенными, словно открытый нерв.

Описание Джеймс Макэвой в спектакле "Сирано де Бержерак" © Marc Brenner/The Jamie Lloyd Company/TheatreHD

Другая находка — "Гамлет" с Бенедиктом Камбербэтчем (да-да, британские актеры больше других любят играть классику на театральной сцене). И это, наверное, одна из самых красивых интерпретаций Шекспира. Декорации огромного особняка, выстроенные на сцене, поражают своей роскошью. Среди всего этого — герои, которые продолжают (что 100 лет назад, что сейчас) бороться с собственными пороками и страстями. С этим спектаклем связана загадка — режиссер Линдси Тернер. Про нее практически нет информации ни в интернете, ни в печатных изданиях, сама она редко дает интервью, предпочитая держаться в тени. Тем не менее на ее счету два театральных хита и престижная режиссерская премия Лоуренса Оливье. Кто она такая — еще только предстоить разгадать сообществу. И пока все пытаются разузнать тайны ее биографии, она ставит best-selling show в истории английского театра "Барбикан".

Описание Бенедикт Камбербэтч в спектакле "Гамлет" © Johan Persson/Sonia Friedman Productions/TheatreHD

Золотая маска — 2020 Трансляции спектаклей фестиваля "Золотая маска" — традиционное событие кинотеатрального сезона. В этом году их три. Один из них — нашумевшая "Иранская конференция" Ивана Вырыпаева, одного из ведущих драматургов и режиссеров на российской, а теперь уже и на мировой сцене. "Конференция" стала одной из главных премьер в прошлом сезоне, потому немудрено, что спектакль поборется за победу на премии в этом году. Участники конференции — представители мировой интеллектуальной элиты, журналисты, политики, теологи — по очереди выходят к микрофону, чтобы обсудить "иранский вопрос". Конечно, они не могут говорить только о войне. Это волнует многих, и это большая проблема для героев, но, говоря о глобальном, они не могут умолчать о личном. И вот уже монологи превращаются в откровения о вере, размышления о добре и зле, жизни и смерти, правых и виноватых. Посмотреть его с ведущими актерами — Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, Авангардом Леонтьевым, Ингеборгой Дапкунайте, Ксенией Раппопорт — можно с 30 марта.

Также будут трансляции трех балетов — "Ингер / Браун / Прельжокаж" (это все фамилии балетмейстеров) из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Это одноактные балеты, которые в сумме идут два с половиной часа (с двумя антрактами, конечно). Это отличная возможность за один присест увидеть три абсолютно разных стиля и танцевальных языка — постмодернизм, страсть, даже иронию, которую можно выразить через жесты. Различаются и сюжеты, и музыка. Например, спектакль Йохана Ингера "Прогулка сумасшедшего" поставлен под два контрастных музыкальных произведения — "Болеро" Мориса Равеля, которое из остинатной полушепчущей мелодии вырастает в маршеобразный торжественный танец, и "Для Алины" Арво Пярта — холодной, воздушной композиции со множеством пауз, которая точно совсем никак не похожа на "Болеро". И вот под это все, будто в состоянии транса, рассказывается трагическая история жизни — со всеми взлетами и падениями.

Третий спектакль — это "Добрый человек из Сезуана" Театра им. Пушкина. За эту культовую пьесу Бертольда Брехта взялся режиссер Юрий Бутусов. История о добре и зле, справедливости и безнаказанности всегда будет актуальна. Боги спускаются на землю, чтобы найти доброго человека, и, как бы абсурдно это ни звучало, не отказывает им только местная проститутка Шен Те (как окажется по сюжету, ей вообще, в принципе, сложно кому-то в чем-то отказать). А дальше зрители наблюдают, к чему приводит не только безоговорочная благодетельность, но и бескомпромиссная жестокость.