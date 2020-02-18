{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начались съемки комедии "Спасите Колю!" с Нагиевым в главной роли

Съемки планируют закончить к марту

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кинокомпания "Мотор фильм студия" начала съемки фильма "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе фильма.

"Стартовали съемки новой комедии "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Вместе с ним в фильме снимаются Нонна Гришаева, Галина Польских, Владимир Сычев, Юлия Франц, Алексей Золотовицкий, Анна Родоная, Иван Злобин, Иван Писоцкий, Кузьма Сапрыкин и другие", - сказали в пресс-службе.

Действие картины происходит в день юбилея военкома Михаила Ивановича Матушкина, которого играет Нагиев. Его дочь Маша пытается отстоять свое право на самостоятельность, что приводит к череде конфликтных, но в то же время забавных ситуаций.

ТАСС уточнили в пресс-службе, что съемки комедии планируется закончить к марту.

Фильм получил поддержку Фонда кино. Съемки пройдут в портовом городе Высоцк Выборгского района в Ленинградской области. Выход картины в широкий прокат запланирован на 29 октября 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Впервые в Коми для фестиваля "Сыктывкарса тулыс" поставят оперу "Любовный напиток"
Фестиваль завершится большим концертом пианиста Дениса Мацуева в сопровождении симфонического оркестра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС