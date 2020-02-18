Начались съемки комедии "Спасите Колю!" с Нагиевым в главной роли

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кинокомпания "Мотор фильм студия" начала съемки фильма "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе фильма.

"Стартовали съемки новой комедии "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Вместе с ним в фильме снимаются Нонна Гришаева, Галина Польских, Владимир Сычев, Юлия Франц, Алексей Золотовицкий, Анна Родоная, Иван Злобин, Иван Писоцкий, Кузьма Сапрыкин и другие", - сказали в пресс-службе.

Действие картины происходит в день юбилея военкома Михаила Ивановича Матушкина, которого играет Нагиев. Его дочь Маша пытается отстоять свое право на самостоятельность, что приводит к череде конфликтных, но в то же время забавных ситуаций.

ТАСС уточнили в пресс-службе, что съемки комедии планируется закончить к марту.

Фильм получил поддержку Фонда кино. Съемки пройдут в портовом городе Высоцк Выборгского района в Ленинградской области. Выход картины в широкий прокат запланирован на 29 октября 2020 года.