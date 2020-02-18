Владимир Спиваков и Анна Аглатова дадут первый публичный концерт в Новом зале Дома музыки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и его художественный руководитель, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, а также оперная певица Анна Аглатова 9 марта дадут первый концерт в Новом зале Московского международного Дома музыки (ММДМ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ММДМ.

"Первый публичный концерт в Новом зале Московского международного Дома музыки состоится 9 марта 2020 года. В исполнении Владимира Спивакова, Анны Аглатовой и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" прозвучат произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини. Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты", - говорится в сообщении.

Открытие зала, рассчитанного на 286 зрителей, состоялось в апреле 2019 года. В нем есть трансформируемое сценическое пространство, моделируемая акустика, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения. Помещение стало основной репетиционной площадкой для оркестров-резидентов Дома музыки - Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России.

"В этом зале потрясающие технические новшества. Кроме того, он очень красив. Это действительно многофункциональное современное пространство, которое мы постарались наполнить жизнью", - отметил президент Дома музыки Владимир Спиваков, слова которого привели в пресс-службе.

Маэстро лично участвовал в оформлении зала и передал в дар работы современных художников и скульпторов из личной коллекции. Теперь зрители могут увидеть в фойе картины Евгения Расторгуева, Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева, а во внутреннем помещении зала соседствуют полотна Алексея Мочалова, Александра Стоцкого, Ольги Кройтор и Александра Ворохоба.

Московский международный Дом музыки был открыт в 2002 году и сегодня является одним из крупнейших филармонических комплексов в России и мире. Одним из инициаторов создания в столице многофункционального культурного центра стал выдающийся скрипач и дирижер, народный артист СССР, обладатель звания артист ЮНЕСКО Владимир Спиваков.