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В Бангкоке открылась фотовыставка в честь 200-летия обнаружения Антарктиды

Старт мероприятию дал посол России в Таиланде Евгений Томихин, который отметил, что событию посвящен весь нынешний год и не исключил появления других подобных выставок

БАНГКОК, 18 февраля. /ТАСС/. Десятки работ представлены на открывшейся во вторник в центре таиландской столице фотовыставке, посвященной 200-летию обнаружения Антарктиды. Экспозиция продлится в Бангкокском центре искусства и культуры до 1 марта 2020 года.

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Выставку, на которой представлены архивные зарисовки, предоставленные Русским географическим обществом, открыл посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "Я очень рад приветствовать всех пришедших на открытие небольшой, но очень интересной выставки, посвященной 200-летию обнаружения Антарктиды", - обратился к собравшимся дипломат. На мероприятие приехали послы, сотрудники дипмиссий, соотечественники, а также местные деятели искусства и культуры.

В беседе с корреспондентом ТАСС Томихин сказал, что Таиланд не является исключением в плане продвижения информации о России, в том числе исторического характера. "Вряд ли большинство жителей Таиланда знают, что Антарктида была открыта именно нашими мореплавателями", - добавил он, обратив особое внимание на представленные архивные материалы, которые рассказывают, как экспедиция была организована. "Тайцы уже заинтересовались этой выставкой и предлагают организовать что-то подобное в других местах в королевстве", - отметил дипломат.

Посол не исключил, что может быть организована еще одна подобная выставка, поскольку весь нынешний год посвящен этому событию. "У нас есть еще материалы. Наверное, мы расширим экспозицию и переместим ее в более просторное место. В любом случае необходимо посмотреть как люди воспринимают информацию в уже представленном объеме", - подытожил Томихин.

28 января исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. В 1820 году российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный", совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая Советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году в преддверии Международного геофизического года - крупного научного события того времени (1957-1958). В настоящее время в Антарктиде работают пять зимовочных станций: "Мирный", "Восток", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен", "Прогресс", а также пять сезонных полевых баз: "Молодежная", "Оазис Бангера", "Русская", "Ленинградская", "Дружная-4".

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