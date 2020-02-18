{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей с рисунками эпохи палеолита из пещеры Шульган-Таш в Башкирии откроют в 2021 году

В музее будут представлены копии палеолитических рисунков. Сама пещера будет закрыта для туристов в целях сохранения древней живописи

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Музейный комплекс Шульган-Таш в Башкирии откроется для посетителей летом 2021 года. Помимо экспозиции, представляющей собой копию одноименной пещеры, здесь будут лаборатории и учебные классы. Об этом рассказал ТАСС директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин.

На эту тему
Изображение двугорбого верблюда возрастом 14 тысяч лет нашли на Урале

"Строительство музеев рядом с пещерами считается в Европе самым верным подходом при создании эффективной системы управления памятником", - сказал Гайнуллин. "Стоимость строительства музейного комплекса - 350 млн рублей", - добавил он. 

По словам чиновника, музейный комплекс спроектирован местными архитекторами с учетом пожеланий историков. Здание площадь 4 тыс. кв. м будет построено в ноябре 2020 года.

В экспозиции музея будут представлены факсимиле стен пещеры с палеолитической живописью. Отдельный музейный комплекс необходим для сохранности уникальных наскальных изображений в самой пещере. Дело в том, что палеолитические рисунки были испорчены туристами, сожалеет собеседник агентства.

Площадь рисунков в пещере составляет 120 кв. м, их реставрация заняла 2,5 года. Посетители смогут увидеть лишь небольшую их часть, большая часть пещеры будет для них недоступна в целях сохранения изображений. Однако копии всех рисунков палеолитических художников можно будет увидеть в музее.

По его словам, копии наскальных рисунков в Башкирии выполнят французы. Экспозиция будет дополнена интерактивными элементами, которые смогут передать атмосферу пещеры.

Дизайн музейного комплекса будет выполнен в светлом и темном тонах. По мнению собеседника агентства, цветовая гамма отсылает к башкирскому эпосу "Урал-батыр", в котором положительный герой по имени Урал борется со своим родным братом Шульганом, олицетворяющим зло. "Светлая часть музея - это добро, Урал, а нижняя, темная - это Шульган. Между ними стеклянная часть, олицетворяющая наш мир. Мы как бы живем между добром и злом", - пояснил Гайнуллин.

Директор центра отметил, что до XX века башкиры не посещали это место из-за легенды, согласно которой пещера является входом в мир мертвых. Это могло способствовать сохранению уникальных рисунков эпохи палеолита, добавил он.

Помимо основной экспозиции при музее устроят детский научный центр, лаборатории и конференц-зал, а на улице расположится амфитеатр.

О пещере

Одна из самых крупных карстовых пещер в России - Капова - расположена в заповеднике "Шульган-Таш" в 350 км от Уфы, ее протяженность - около 3 км, она состоит из трех этажей. Широкую известность пещера получила после открытия в 1954 году наскальных рисунков. Почти все они выполнены красной охрой, но есть и куда более редкие, выполненные углем. Древние люди изобразили на стенах пещеры мамонтов, лошадей, других животных, антропоморфные фигуры и знаки, сложные для интерпретации.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Волковский театр подготовил иммерсивный спектакль-променад ко Дню защитника Отечества
Проект подготовлен совместно с Ярославским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС