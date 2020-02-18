Музей с рисунками эпохи палеолита из пещеры Шульган-Таш в Башкирии откроют в 2021 году

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Музейный комплекс Шульган-Таш в Башкирии откроется для посетителей летом 2021 года. Помимо экспозиции, представляющей собой копию одноименной пещеры, здесь будут лаборатории и учебные классы. Об этом рассказал ТАСС директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин.

"Строительство музеев рядом с пещерами считается в Европе самым верным подходом при создании эффективной системы управления памятником", - сказал Гайнуллин. "Стоимость строительства музейного комплекса - 350 млн рублей", - добавил он.

По словам чиновника, музейный комплекс спроектирован местными архитекторами с учетом пожеланий историков. Здание площадь 4 тыс. кв. м будет построено в ноябре 2020 года.

В экспозиции музея будут представлены факсимиле стен пещеры с палеолитической живописью. Отдельный музейный комплекс необходим для сохранности уникальных наскальных изображений в самой пещере. Дело в том, что палеолитические рисунки были испорчены туристами, сожалеет собеседник агентства.

Площадь рисунков в пещере составляет 120 кв. м, их реставрация заняла 2,5 года. Посетители смогут увидеть лишь небольшую их часть, большая часть пещеры будет для них недоступна в целях сохранения изображений. Однако копии всех рисунков палеолитических художников можно будет увидеть в музее.

По его словам, копии наскальных рисунков в Башкирии выполнят французы. Экспозиция будет дополнена интерактивными элементами, которые смогут передать атмосферу пещеры.

Дизайн музейного комплекса будет выполнен в светлом и темном тонах. По мнению собеседника агентства, цветовая гамма отсылает к башкирскому эпосу "Урал-батыр", в котором положительный герой по имени Урал борется со своим родным братом Шульганом, олицетворяющим зло. "Светлая часть музея - это добро, Урал, а нижняя, темная - это Шульган. Между ними стеклянная часть, олицетворяющая наш мир. Мы как бы живем между добром и злом", - пояснил Гайнуллин.

Директор центра отметил, что до XX века башкиры не посещали это место из-за легенды, согласно которой пещера является входом в мир мертвых. Это могло способствовать сохранению уникальных рисунков эпохи палеолита, добавил он.

Помимо основной экспозиции при музее устроят детский научный центр, лаборатории и конференц-зал, а на улице расположится амфитеатр.

О пещере

Одна из самых крупных карстовых пещер в России - Капова - расположена в заповеднике "Шульган-Таш" в 350 км от Уфы, ее протяженность - около 3 км, она состоит из трех этажей. Широкую известность пещера получила после открытия в 1954 году наскальных рисунков. Почти все они выполнены красной охрой, но есть и куда более редкие, выполненные углем. Древние люди изобразили на стенах пещеры мамонтов, лошадей, других животных, антропоморфные фигуры и знаки, сложные для интерпретации.