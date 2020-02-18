В Москве прошла премьера фильма "Калашников"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник. Картину зрителям представил режиссер Константин Буслов.

"Мне был интересен путь Михаила Тимофеевича Калашникова, а точнее даже Миши - молодого парня, который был из крестьянской семьи, без образования, воевал... и поставил себе цель, насмотревшись, как гибнут наши солдаты от немецкого автоматического оружия, сделать что-то, что может защитить от массового огня", - сказал режиссер журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Буслова, Калашников был очень неординарным человеком, путь которого достоин экранизации. "Это путь человека, который, несмотря ни на что, поставил себе цель и... стал великим конструктором. Я хотел сказать, что нет ничего невозможного в этой жизни, если ты себе ставишь цель. Про Михаила Калашникова не было снято ни одной картины художественной, и это было интересно экранизировать", - добавил он.

Исполнительница роли жены главного героя Ольга Лерман рассказала журналистам о том, каким зрители увидят Калашникова в новом фильме. "Режиссер постарался изобразить Михаила Калашникова максимально человечным, не боящимся своих недостатков и комплексов и, я думаю, что у него это получилось. Это кино о людях и о любви, о любви к работе и женщине", - поделилась актриса.

О фильме

Над сценарием, в котором использовались воспоминания Калашникова, работали Анатолий Усов, Сергей Бодров-старший и Алексей Бородачев. Роли в картине исполнили Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев и другие.

В художественном фильме авторы рассказали о периоде жизни Михаила Калашникова с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию. Зрители могут увидеть молодого Калашникова, который получает ранение в ходе танкового боя, после чего его отправляют в госпиталь, а затем в отпуск. Он прибывает на станцию Матай в Казахстане, где начинает работу над первым образцом оружия, в этом ему помогают сотрудники паровозного депо. Также авторы фильма показывают встречу старшего сержанта Калашникова с оружейником Алексеем Судаевым во время проведения конкурса на создание пистолета-пулемета, который Калашников проигрывает, знакомство Калашникова со знаменитым оружейником Василием Дягтеревым во время создания автомата, а также основные этапы создания знаменитого АК-47, работу в Казахстане и на Щуровском полигоне.

Производством картины занималась кинокомпания "РБ-Продакшн" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры РФ и концерна "Калашников". Информационную и консультационную поддержку кинопроекту оказывала дочь конструктора Елена Калашникова - президент Межрегионального общественного фонда имени М. Т. Калашникова.

В широкий российский прокат лента выходит 20 февраля.