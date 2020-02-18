Татьяна Пилецкая представила в Петербурге фильм о балете, где исполнила главную роль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Предпремьерный показ короткометражного фильма "Па-де-де" состоялся во вторник в петербургском Доме кино. Картину о балете представила народная артистка России, известная по роли в фильме "Разные судьбы", Татьяна Пилецкая. Актриса сыграла в новом фильме главную роль.

Артистка театра и кино Татьяна Пилецкая - выпускница Ленинградского хореографического училища (ныне - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) 1945 года.

"Мы [Татьяна Пилецкая и режиссер фильма Валентина Коровникова] коллеги. Работаем в театре "Балтийский дом". Однажды Валечка заходит ко мне в гримерную и предлагает сняться в картине. Когда я услышала, что фильм о балете, я, конечно, с большим удовольствием и желанием согласилась - о чем абсолютно не жалею", - рассказала перед просмотром картины Пилецкая.

Лента рассказывает о бывшей приме-балерине Алевтине Пельц, которая сдает комнату юному танцору, похожему на ее давнего возлюбленного. Она просит ученицу представиться хозяйкой квартиры. В ходе знакомства выясняется, что молодые люди собираются поступать в один театр - Мариинский. В процессе подготовки к кастингу между ними возникает романтическое чувство.

Режиссером фильма стала коллега Татьяны Пилецкой - актриса театра "Балтийский дом" Валентина Коровникова. "Па-де-де" - ее итоговая работа в режиссерской лаборатории "Кинокоммуна".

Комитет по культуре Санкт-Петебурга поддержал проект фильма грантом. Все эпизоды картины снимались в историческом центре Петербурга в течение шести дней. Роли влюбленных исполняют артисты Егор Лесников и Анастасия Квитко. В дальнейшем планируется представить фильм на кинофестивалях "Святая Анна", "Кинотавр" и других киноконкурсах и форумах.

Об актрисе

Народная артистка России Татьяна Пилецкая родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Свою кинокарьеру актриса начала с фильма "Солистка балета". Широкую известность ей принесла роль карьеристки Тани Огневой в мелодраме "Разные судьбы" Леонида Лукова. Заметными стали ее работы в картинах "Княжна Мери", "Олеко Дундич", "Зеленая карета", "Прощание с Петербургом", "Сильва", "Жизнь Берлиоза", "В старых ритмах". Однако основная творческая судьба Пилецкой сложилась на театральной сцене: Дженни-Малина в "Трехгрошовой опере", Миледи в "Трех мушкетерах", Огудалова в "Бесприданнице", Анна Андреевна в "Ревизоре" - это лишь небольшая часть образов, сыгранных актрисой.

Уже более полувека работает Пилецкая в театре "Балтийский дом" (бывший Театр имени Ленинского комсомола), оставаясь его ведущей актрисой. Среди ее наград - Высшая театральная премия города "Золотой софит" в номинации "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга".