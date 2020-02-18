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Андрей Звягинцев представил книгу сценариев к своим фильмам

Презентация прошла в Петербурге на творческом режиссера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер, номинант на "Оксар", обладатель "Золотого глобуса" и наград Каннского кинофестиваля Андрей Звягинцев представил публике в Санкт-Петербурге книгу, в которую вошли пять реализованных сценариев к его кинофильмам с авторскими комментариями. Презентация издания, вышедшего в свет в этом году, состоялась во вторник на творческом вечере Звягинцева в клубе-фестивале "Морзе".

"В этой книге тексты, которые лежали на руках, на столе, на коленях у нашей съемочной группы. Поэтому там даже есть какие-то вопросительные знаки, сомнения внутри текста сценария. Мы так решили это оставить", - рассказал Звягинцев.

Режиссер рассказал, что идею собрать тексты сценариев пяти его фильмов - "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь" - под одной обложкой ему предложили около двух лет назад. "Часть текстов - это четвертая редакция, в случае с фильмом "Изгнание" - это двенадцатый вариант текста <…> В случае с "Еленой" - третий или, может быть, даже четвертый. И [это] ровно тот самый текст, который был на площадке, то есть мы его не редактировали дополнительно", - отметил он.

Единственным исключением, добавил Звягинцев, стал текст сценария к фильму "Возвращение", который был написан в 2000 году авторами Александром Новотоцким и Владимиром Моисеенко. "Для меня это было принципиально важно сейчас опубликовать текст сценария, который я получил в руки в буквальном смысле от них <…> Это текст, который написан от первой строчки до последней этими авторами", - сказал он.

Говоря об авторских комментариях к текстам, Звягинцев отметил, что их присутствие позволяет увидеть рефлексии и сомнения в рамках рабочего процесса и "расширять поле самого текста, создавать еще какое-то дополнительное напряжение". Вместе с тем он посоветовал читателям вначале ознакомиться с текстом без комментариев и вернуться к ним уже впоследствии.

Андрей Звягинцев и его соавтор Олег Негин - обладатели таких престижных наград как "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля (2003), приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий (2014), "Золотой глобус" (2015) и премия французской киноакадемии "Сезар" (2018) за лучший фильм на иностранном языке. Звягинцев - номинант на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь". В 2019 году его "Елена" стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗвягинцев, Андрей Петрович
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