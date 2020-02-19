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Юрий Антонов в юбилей работает над новой песней

По словам композитора, ему не всегда нравится, как исполняют его песни

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Юрий Антонов в среду отмечает 75-летие. Несмотря на то, что юбилейные торжества пришлось отложить из-за состояния здоровья, он полон творческой энергии и готовит новую песню.

"Сейчас написал песню, которую, думаю, мы исполним с Гришей Лепсом. Во всяком случае, он заинтересовался. Но в связи с моим вот таким состоянием все откладывается", - сказал ТАСС Антонов, который перенес операцию на ноге перед Новым годом.

По признанию композитора, ему не всегда нравится, как исполняют его песни. "У кого-то получается, у кого-то не очень. У Лени Агутина и Анжелики Варум получилось очень хорошо, у Григория Лепса тоже и у Баскова. Еще можно вспомнить мои дуэты, например, с Игорем Николаевым", - отметил он.

К молодым артистам Антонов относится без негатива, часто звучащего от музыкантов старшего поколения. "Наступило время, когда зрители выбирают, что они хотят слушать, а не им навязывают, как было раньше. Я отношусь к этому очень положительно, хотя это сложно назвать музыкой, это такой набор слов, набор ритма, какое-то бормотание. Все это складывается в определенный стиль и во многих случаях звучит прилично", - считает композитор.

Антонов также предостерег от возвращения художественных советов, в пользу которых недавно высказался ряд деятелей культуры, включая актера Михаила Боярского и телеведущего Юрия Николаева. "Не дай бог в нашу страну опять худсоветы, не нужны они, - заявил Антонов. - Надо как-то организовать у себя внутри цензора. Но это очень сложно сделать, молодежь сейчас такая свободная - какие там цензоры! Они такого слова, наверное, и не знают".

Творчество

Музыкальную карьеру Антонов начал в 14 лет - руководителем хора в депо. В студенческие годы он организовал свой первый музыкальный коллектив - эстрадный оркестр, выступавший в городском Доме культуры. После службы в армии стал руководителем ансамбля "Тоника". В разное время сотрудничал с ВИА "Поющие гитары", "Добры молодцы", рок-группой "Аракс", другими коллективами.

Признание публики ему принесли песни "Для меня нет тебя прекрасней", "Я вспоминаю", "Море", "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "От печали до радости" и другие хиты.

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