В Москве пройдет спектакль "Хиросима, любовь моя"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Французская актриса Фанни Ардан выступит в Московском театре Олега Табакова со спектаклем "Хиросима, любовь моя", поставленным Бертраном Маркосом по сценарию одноименного фильма Алена Рене.

"Героиня словно бросается в бездну воспоминаний о мужчине, которого она встретила в Хиросиме. И при этом в контексте разговора о Хиросиме идет общение о единственной вещи, которая имеет значение - о любви между ними", - рассказала Ардан о постановке в интервью французскому телеканалу France 3.

Автором сценария, ставшего основой постановки Маркоса и фильма Рене 1959 года, выступила Маргерит Дюрас.

По словам Ардан, Маргерит Дюрас использовала в том числе исторический контекст при написании текста для фильма Алена Рене, потому что она создавала его через 10 лет после бомбардировки Хиросимы. "Дело в том, что Ален Рене говорил, что нужно писать все, что придет в голову, и в фильме было использовано далеко не все из книги. И Бертран Маркос добавил в этот текст много из того, чего не было в картине", - поделилась она.

Московский показ спектакля организован компанией The Visiteurs du soir.

Фанни Ардан, знакомая зрителям по фильмам "8 женщин", "Соседка", "Каллас навсегда", "За облаками", "Натали" и "Распутин", работала со многими талантливыми режиссерами, среди которых Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони и Франсуа Озон. Она неоднократно бывала в России, в частности, приезжала в качестве почетной гостьи Московского международного кинофестиваля. Также актриса привозила свои спектакли и режиссерские работы.