Швыдкой: подготовка культурных проектов с Китаем продолжается, несмотря на коронавирус

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Подготовительная работа по организации культурных мероприятий, например, выставок, с Китаем продолжается, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник вечером специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы придерживаемся тех правил, которые китайская сторона принимает для локализации и лечения коронавируса у себя в стране", - сказал он. Швыдкой сообщил, что "недавно как раз консультировался с коллегами из китайского посольства в Москве, чтобы выработать некую общую формулировку" относительно того, как будут развиваться российско-китайские культурные проекты.

"Но я знаю, что подготовительная работа к целому ряду, например, выставок не прекращается", - отметил спецпредставитель президента РФ, добавив, что речь идет и об экспозициях, посвященных завершению Второй мировой войны в Азии. "Эта работа продолжается. В принципе никто не отменяет гастроли, их просто передвигают во времени", - указал он. "В частности, мои коллеги из Театра мюзикла, художественным руководителем которого я являюсь, просто просили перенести [гастроли] с лета нынешнего года либо на осень, либо на весну следующего [года]. То есть мы руководствуемся теми принципами и ориентируемся на те постановления, которые выходят в Китае", - сказал Швыдкой.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.