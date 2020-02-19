Звягинцев рассчитывает найти финансирование для своего нового кинопроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер Андрей Звягинцев рассчитывает найти необходимое финансирование для съемок своего нового кинофильма, работа над которым началась около года назад, но приостановилась в конце 2019 года. О нынешнем состоянии проекта он рассказал во вторник на творческом вечере в клубе-фестивале "Морзе" в Санкт-Петербурге.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что Звягинцев начал работать над новым проектом (его название пока не уточняется), но столкнулся с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильм, который якобы может "принести неприятности". Среди потенциальных инвесторов картины называли Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, производством фильма должна была заняться кинокомпания Hype Film, а продюсером должен был стать Илья Стюарт. В конце января в фонде сообщили ТАСС, что пока не отказываются от поддержки будущего фильма Звягинцева и ждут, как в целом "сложится экономика проекта".

"Мы, наша сторона, конечно, заинтересована в том, чтобы проект продолжался, и мы ищем финансирование <…> Я думаю, что в течение этой недели будут какие-то итоги по переговорам. У нас несколько направлений консультаций, диалогов с людьми, которые готовы выступить инвесторами, и нам просто нужно собрать этот пакет", - сказал Звягинцев, отвечая на вопрос из зала о положении дел с его новым фильмом. Бюджет картины оценивается в 700 млн рублей.

Звягинцев рассказал на творческом вечере, что идея этого фильма родилась в конце декабря 2018 года, в марте началась работа над ним. К концу лета творческая команда осуществила отбор локаций для съемок в Европе, также был проведен кастинг актеров, но ни один из них не был утвержден. По словам режиссера, в начале декабря 2019 года работа над проектом была остановлена, одной из причин он назвал то, что ему предложили изменить финал картины. Он счел это невозможным, а продюсер Илья Стюарт отказался от проекта.

В сентябре 2019 года ТАСС со ссылкой на заявление кинокомпании Hype Film сообщал, что Звягинцев приступит к съемкам нового фильма весной 2020 года. В сложившейся ситуации эти сроки не будут соблюдены, пояснил Звягинцев. "Я очень надеюсь, что все сложится и случится, но точно понимаю, что весной, и продюсер, который занимается сейчас поиском финансирования… он тоже знает, что весной мы уже не выйдем на съемки, потому что мы не успеем развернуться", - сказал он.

Ранее отмечалось, что в основе будущего фильма Звягинцева "драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря".

О Звягинцеве

Дебютный фильм Звягинцева "Возвращение" получил главный приз Венецианского фестиваля, а его "Изгнание" завоевало "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучшее исполнение мужской роли Константином Лавроненко. Звягинцев - обладатель премии "Золотой глобус", номинант на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь", в 2019 году его "Елена" стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.