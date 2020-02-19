Калягин вручит премию председателя СТД России Александру Ширвиндту

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил в среду ТАСС, что присудил личную - председательскую - премию художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту.

По традиции церемония награждения состоится на приеме председателя СТД, который пройдет в Театральном центре "На Страстном" в первый день Масленицы, 24 февраля.

"Этот человек (Ширвиндт) по всем своим качествам для меня во многом является эталоном, - сказал Калягин. - Я увидел его работы еще будучи студентом в "Щуке". Какой водевиль он сделал с Андрюшей Мироновым! Это была "Соломенная шляпка". Мы все, второкурсники, бегали смотреть этот спектакль".

Ежегодно Александр Калягин дает прием для коллег, который по традиции приходится на первый день Масленицы. "На Страстном" в этот день собираются художественные руководители столичных театров, известные артисты, режиссеры, сценографы, драматурги, критики. Премия председателя присуждается представителю любой театральной профессии за вклад в развитие театрального искусства России. Определяет лауреата сам Александр Калягин.

Премия председателя СТД учреждена в 2002 году. За время существования этой награды ее получали Галина Волчек, Владимир Этуш, Алла Покровская, Юрий Любимов, Петр Фоменко, Юрий Яковлев, а также Вера Васильева, Чулпан Хаматова, Роман Виктюк и Римас Туминас.