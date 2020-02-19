Ширвиндт развеял слухи о поиске преемника на пост худрука Театра сатиры

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт опроверг слухи о поиске преемника на занимаемый им пост. Об этом он сообщил в среду ТАСС, желая окончательно пресечь комментарии СМИ на эту тему.

Ранее в интервью Sobesednik.ru Ширвиндт говорил, что у него есть мысли об уходе с должности худрука. "Известия" со ссылкой на источник в Департаменте культуры Москвы сообщали, что его место может занять актер и режиссер Сергей Газаров.

"Никого я не выбираю и не ищу, театр не частная лавочка, - сказал Ширвиндт. - Не хватало еще, чтобы я преемников искал. Преемников не существует".

Относительно кандидатуры Газарова худрук Театра сатиры сообщил, что намерен пригласить этого режиссера к сотрудничеству. "Позову его [Газарова] на постановку. Я видел его "Ревизора" в Театре Олега Табакова, мне очень понравился спектакль", - пояснил Ширвиндт, добавив, что ему также понравился спектакль "Амстердам" в постановке Газарова в "Современнике". Худрук считает, что Газаров "может сделать смешной, остроумный спектакль и в Театре сатиры". "Вот я и решил позвать его на постановку", - сказал он.

Говоря о личных планах, Ширвиндт сообщил, что сейчас репетирует мюзикл под названием "Дамское счастье" по роману Эмиля Золя. "Премьера спектакля состоится в Международный день театра, 27 марта", - сказал он.

ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы.

О Ширвиндте

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, он был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где проработал до 1968 года, исполнив около 30 ролей. С 1 марта 1970 года актер служит в Театре сатиры, а с 2000 года возглавляет коллектив. Он также ставит спектакли и играет как актер.

В кино снимается с 1956 года, исполнял роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих".

С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. Удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".