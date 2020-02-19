Умер скульптор Анатолий Бичуков

"Анатолий Андреевич скончался сегодня утром", - рассказали в пресс-службе РАХ со ссылкой на родственников скульптора. Там добавили, что дата прощания и похорон будут известны позднее.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве, умер в среду утром в возрасте 85 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской академии художеств.

Бичуков родился 24 мая 1934 года в городе Сталино (Украинская ССР, ныне - город Донецк). В 1964 году окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова Академии художеств СССР по специальности "художник-скульптор". Выпускник мастерской народного художника СССР Матвея Манизера.

Наиболее известные произведения скульптора находятся в Москве: монумент "Благодарная Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга" на Трубной площади, композиция "Защитникам земли российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре. Среди других монументальных работ - памятники "Летчикам - героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах " во Внуково, "Героям-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." в Кисловодске и др.

В середине 1990-х годов участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя. В 2002 году выполнил бронзовые фигуры российских императоров Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II для резиденции президента РФ в Большом Кремлевском дворце. В разное время был заведующим кафедрой скульптуры и композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества, ректором Московского государственного академического художественного института им. Сурикова при Российской академии художеств. С 2001 года по настоящее время занимал пост вице-президента РАХ. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996) и отмечен благодарностью президента РФ (1995).