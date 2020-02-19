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Фирма "Мелодия" выпустила релиз всех квартетов Бетховена

Записи концертов были сделаны в период с 1969 по 1972 год

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма Мелодия" представила собрание всех струнных квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении Квартета имени Бетховена. Издание вышло к 250-летию со дня рождения композитора, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Фирма "Мелодия" представляет знаковую запись в истории советской камерной музыки - полное собрание квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении Государственного струнного квартета имени Бетховена, - сказали в пресс-службе. - В начале 1970-х годов эта запись квартетов Бетховена стала ярким событием мировой "бетховенианы".

Записи были сделаны в период с 1969 по 1972 год. В состав Квартета тогда входили Дмитрий Цыганов (первая скрипка), Николай Забавников (вторая скрипка), Федор Дружинин (альт), Сергей Ширинский (виолончель).

Квартет имени Бетховена существовал с 1923 по 1990 год и в истории музыкально-исполнительского искусства советского периода этому ансамблю было отведено особое место. В 1925 году молодые музыканты исполнили квартет Бетховена, соч. 131, а после успешных гастролей в Германии решились на запись полного цикла из 17 квартетов. В 1925 и 1927 годах квартет победил на Первом и Втором Всесоюзных квартетных конкурсах. "Получив имя Бетховена (1931 год), квартет стал ведущим камерным ансамблем страны. Нейгауз, Фейнберг, Гольденвейзер, Игумнов, Оборин, Юдина, Софроницкий, Гринберг, Рихтер, Ростропович - это далеко не полный перечень музыкантов, выступавших с квартетом имени Бетховена", - напомнили в пресс-службе.

Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году в Бонне. В 22 года он уехал в Вену, где прожил до конца жизни.

Творчество Бетховена считается одной из вершин в истории мирового искусства. Композитор написал девять симфоний, концерты, а также большое количество произведений в других жанрах - от увертюр и музыки к театральным постановкам до камерных произведений: трио, сонат, вариаций. В Девятой симфонии композитор впервые в истории этого жанра ввел хоровой финал ("К радости" на слова Шиллера). К высшим достижениям творчества Бетховена относятся также "Торжественная месса", сонаты - "Патетическая", "Аппассионата", "Лунная", "Крейцерова".

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