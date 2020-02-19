Власти Ленобласти в 10 раз снизят плату за аренду памятников культуры при их реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о снижении платежей для арендаторов объектов культурного наследия, которые инвестируют средства в их реставрацию, в десятикратном размере, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Арендаторы объектов культурного наследия, вкладывающие средства в их реставрацию, могут оформить десятикратное снижение арендных платежей. Срок льготных платежей будет зависеть от суммы вложенных средств", - говорится в сообщении.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории региона сохранились 3 тыс. 583 памятника истории и культуры. Среди них несколько ансамблей крепостей: в Приозерске, Шлиссельбурге, Ивангороде, с. Копорье Ломоносовского района, крепость г. Выборга. Также здесь расположены ансамбли монастырей: Троицко-Александро-Свирского (XVI-XIX вв.) в поселке Старая Слобода Лодейнопольского района, Большого Успенского (XIII-XVI вв.) в Тихвинском районе, Троицко-Зеленецкого (начало XIX в.).