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Власти Ленобласти в 10 раз снизят плату за аренду памятников культуры при их реставрации

Согласно подписанному главой региона Александром Дрозденко постановлению, срок льготных платежей будет зависеть от суммы вложенных инвестором средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о снижении платежей для арендаторов объектов культурного наследия, которые инвестируют средства в их реставрацию, в десятикратном размере, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Арендаторы объектов культурного наследия, вкладывающие средства в их реставрацию, могут оформить десятикратное снижение арендных платежей. Срок льготных платежей будет зависеть от суммы вложенных средств", - говорится в сообщении.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории региона сохранились 3 тыс. 583 памятника истории и культуры. Среди них несколько ансамблей крепостей: в Приозерске, Шлиссельбурге, Ивангороде, с. Копорье Ломоносовского района, крепость г. Выборга. Также здесь расположены ансамбли монастырей: Троицко-Александро-Свирского (XVI-XIX вв.) в поселке Старая Слобода Лодейнопольского района, Большого Успенского (XIII-XVI вв.) в Тихвинском районе, Троицко-Зеленецкого (начало XIX в.). 

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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