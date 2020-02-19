МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" станет "Музеем года" на ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе в Москве 11-13 сентября 2020 года. Об этом сообщила на презентации в "Гараже" в среду Маргарита Пушкина, основатель и директор ярмарки.

"Музеем года" стал музей "Гараж", что очень радостно и почетно для нас", - сообщила Пушкина. Директор "Гаража" Антон Белов отметил, что музей сотрудничает с ярмаркой с момента ее основания, осуществляя многочисленные совместные программы, в том числе образовательные.

"Художником года" ярмарки 2020 года выбран Павел Отдельнов. "[На ярмарке] будет реализован специальный проект. Этот художник известен работами в жанре индустриального пейзажа", - отметила основатель Cosmoscow. "Институцией года" стал Железногорский центр современного искусства "Цикорий", который, как отметила Пушкина, активно развивает Железногорскую, Курскую область средствами искусства, а также является платформой Железногорской биеннале современного искусства. Белов добавил, что "Гараж" совместно с фондом "Искусство, наука и спорт" планирует в этом году сделать реконструкцию "Цикория".

Восьмая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе 11-13 сентября 2020 года. В новом году ярмарке предшествует ряд изменений, в особенности - в отношении международной составляющей ее работы. В состав экспертного совета Cosmoscow, который утверждает программу ярмарки, вошли представители ведущей берлинской галереи Peres Projects - Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт. Они дополняют совет, в который уже много лет входят основатель XL Галереи Елена Селина и сооснователь известной таллинской галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова.

Новый состав совета призван усилить международную повестку ярмарки, которой с прошлого года активно занимается арт-директор Cosmoscow, известный куратор и писатель Саймон Рис, обладающий большим опытом работы на территории стран постсоветской Европы, включая Россию.

Нововведения также касаются и Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, который по традиции представит ряд художественных проектов, созданных специально для ярмарки. Инициативы фонда включают многочисленные проекты, среди которых "Художник года", "Институция года" и "Музей года" Cosmoscow. С 2020 года развитием программы Фонда занимается куратор и преподаватель Александр Буренков. Подробная программа ярмарки Cosmoscow 2020 и информация о галереях-участниках будут анонсированы летом.

О Cosmoscow и музее "Гараж"

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединять как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана в 2010 году. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой место в международном арт-календаре. В 2019 году ярмарку посетило более 22 тыс. человек, галерейные продажи составили €1,7 млн.

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года Центр современной культуры "Гараж" сменил имя на Музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.