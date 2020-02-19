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Российские артисты завоевали больше всех медалей на цирковом фестивале в Жироне

Они получили пять призовых мест из восьми возможных

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Артисты из России завоевали наибольшее количество медалей на IX Международном фестивале циркового искусства "Золотой слон" в Испании. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Росгосцирка".

"Наши артисты не просто стали призерами международного циркового фестиваля в Жироне, а взяли наибольшее количество медалей. По факту российские артисты цирка получили пять призовых мест из восьми возможных. Мы победили и сделали это очень убедительно. Этот триумф еще раз подтверждает, что российский цирк востребован в мире, и у него большое будущее", - цитирует пресс-служба генерального директора Российской государственной цирковой компании Владимира Шемякина.

Пресс-служба уточнила, что артисты "Росгосцирка" взяли золото и бронзу. "Воздушные гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев с номером "Закрывая глаза" взяли золото фестиваля. Жонглеры на стрелах с номером "Гравитация" под руководством Валерия Щербакова и эквилибристы на переходной лестнице под руководством Андрея Воложанина завоевали "бронзу". Воздушный дуэт на полотнах Екатерина Михайлова и Алеся Мельченко с номером "Алые паруса" получил специальный приз профессионального жюри", - отметили в пресс-службе.

Среди победителей также российские акробаты на подкидной доске Jump'n Roll под руководством Виктора Рощина (серебро) и партерная рамка Deserve to Fly в исполнении Ксении Никифоровой и Руслана Семенцова.

Фестиваль "Золотой слон" является одним из самых престижных цирковых форумов. Он был создан восемь лет назад в Фигерасе (Каталония), однако последние три года проходит в Жироне. В этом году фестиваль проходил в Жироне с 13 по 18 февраля. В нем приняли участие 76 артистов из 12 стран, в том числе из Аргентины, Белоруссии, Казахстана, Китая, Мексики, России, Украины.

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