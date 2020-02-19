Арбитражный суд подтвердил права "Уральских пельменей" на переработанные для СТС программы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд подтвердил права компании "Уральские Пельмени Продакшн" на переработанные для канала СТС программы. Об этом в среду говорится в распространенном компанией сообщении.

"19 февраля, спустя почти три года судебных разбирательств, Арбитражный суд <…> поддержал позиции нижестоящих судов и подтвердил, что компания "Уральские Пельмени Продакшн" имеет все права на переработанные для канала СТС программы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский пытался оспорить контракт, обвиняя бывших коллег в сговоре.

"Прошло по пять заседаний в суде апелляционной инстанции на обоих кругах рассмотрения дела, были ожесточенные споры об экспертизе рыночной стоимости прав, о толковании закона, о позициях высших судов", - приводятся в сообщении слова представлявших их интересы в суде Елены Ангеловой и Виктора Пастернака.

В середине января Мосгорсуд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского ООО "Фест Хенд медиа", которая должна выплатить творческому коллективу "Уральские пельмени" 870 тыс. рублей по иску о первом выпуске программы "Уральские пельмени", которая вышла на экран в 2009 году под названием "Уральские пельмени - 16 лет вместе. Потому что гладиолус!".

Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Осенью 2016-го Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".

Об "Уральских пельменях"

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.