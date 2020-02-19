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Скульптора Бичукова похоронят на Троекуровском кладбище с воинскими почестями

Начальник студии художников имени Верещагина МВД России Олег Леонов отметил, что будет выставлен почетный караул и пройдет прощальный салют

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Похороны народного художника РСФСР, вице-президента Российской академии художеств, скульптора Анатолия Бичукова, который умер в среду утром в возрасте 85 лет, по предварительным данным, пройдут на Троекуровском кладбище в Москве в субботу. Скульптор будет похоронен с воинскими почестями, сообщил ТАСС начальник студии художников имени Верещагина МВД России Олег Леонов.

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"Организацией похорон занимается Министерство внутренних дел, Анатолий Андреевич - бывший офицер. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в субботу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что будет выставлен почетный караул. "И прощальный салют, три залпа", - сказал Леонов.

Первой заметной монументальной работой Бичукова стал гранитный памятник поэту Борису Корнилову, установленный в городе Семенов (Горьковская, ныне - Нижегородская область). Наиболее известные произведения скульптора находятся в Москве: монумент "Благодарная Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга" на Трубной площади, композиция "Защитникам земли российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре. Среди других монументальных работ - памятники "Летчикам - героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." во Внуково, "Героям-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." в Кисловодске и дуругие.

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